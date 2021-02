Běžci Razýmová a Novák jsou českými nadějemi na MS

Oberstdorf (Německo), Praha - Na běžce na lyžích Kateřinu Razýmovou a Michala Nováka bude upřena největší česká pozornost na mistrovství světa v klasickém lyžování. Razýmová by měla v Oberstdorfu atakovat v distančních závodech první desítku a Novák si věří na podobný výsledek ve sprintu.

Z devětadvacetileté Razýmové se během dvou sezon stala závodnice širší špičky a na šampionát jede v roli největší české naděje. "Situace je proto komplikovanější pro moji psychiku, ale v průběhu roku a půl dvou jsem se s tím naučila docela dobře pracovat a doufám, že to nebude komplikace. Beru to jako každé jiné závody. Konkurence bude extrémně vysoká. Všechny soupeřky budou v nejlepší možné formě, já se snažila o to samé a věřím, že výsledky budou pozitivní," řekla.

V sezoně Světového poháru se dostala do desítky čtyřikrát. Nejlépe zajela ve finiši etapové Tour de Ski, náročné stoupání do sjezdovky na Alpe Cermis zvládla v šestém času. Aby jezdila stejně dobře i na MS, potřebuje vyladit psychiku. "Zaklínadla nemám," smála se ve video rozhovoru s novináři z dějiště šampionátu. "Snažím se motivovat absolvovanými závody, povedenými i nepovedenými. A důležité je i dobré rozpoložení v týmu a to se nám daří. Navzájem se dokážeme podpořit."

Na MS se představí potřetí v kariéře. V Lahti 2017 ani předloni v Seefeldu se ještě neprosadila. Jejím maximem je 26. místo z volné třicítky ve Finsku.

V Německu plánuje startovat až na sprint jednotlivkyň ve všech závodech. Nejvíce si věří na distančních tratích - volné desítce, skiatlonu a třicítce klasicky. "Považuju se za vytrvalce," řekla. Nechtěla ale jmenovat, na které ze zmíněných tratí by mohla mířit nejvýš. "Nejvíc zkušeností mám díky frekvenci závodů se skejtovou desítkou, v té nepůjdu do neznáma, ale těším se i na skiatlon a třicítku," podotkla.

Vzhledem k razantní změně počasí budou tratě v německém středisku náročnější než jindy. "Bude to podobné jako v Seefeldu," poukázala Razýmová na předloňské MS. "Nemám na to dobré vzpomínky, ale snad se na to dokážu tentokrát adaptovat."

Rozhodující může být i kvalitní materiál. Razýmová věří, že lyže dostane dobré. "V tomhle jsem taková blondýna. Jak jsem předloni přešla na novou značku, tak jsem nad vším ztratila kontrolu. O vše se stará můj osobní servisman Štěpán Kaliba. Má to v malíku, stará se o to důsledně a věřím, že vybere ty kvalitní," řekla.

S dobrým pocitem z dosavadní sezony se těší na mistrovství Novák. Ve Světovém poháru dvakrát skončil ve sprintech volně devátý a ve sprintu dvojic mu s Luďkem Šellerem jen těsně unikly stupně vítězů. "Už bychom si to i zasloužili. Snad náš čas přijde, možná už teď na šampionátu a možná později. Rozhodně to byla vzpruha," řekl Novák.

Sprintem jednotlivců do MS vstoupí ve čtvrtek. Pojede se klasickým způsobem, přičemž pro devátá místa si dojel volně. "Mám vyrovnané obě techniky, takže si myslím, že jsem schopen jet devátý místo i v klasice," tvrdil a ke sprintům dodal: "Je to zábava a občas maso. Kolizí bude hodně, protože to bude vyhrocené."

Stejně jako Razýmová by měl absolvovat prakticky celý program. Rozhoduje se, jestli nastoupit do skiatlonu, který je na programu den před sprinty dvojic, v němž mohou se Šellerem myslet vysoko. "Uvidíme podle mých pocitů," řekl Novák a konkrétní cíle si nedával. "Cítím, že bych mohl být hodně vysoko. Chci ze sebe vydat všechno, abych byl spokojený, soustředit se na techniku a výsledek přijde," řekl.