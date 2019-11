Běžci na lyžích zbrojí na domácí SP a světový šampionát mladých

Praha - Pro české běžce na lyžích budou vrcholy nadcházející sezony závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě a mistrovství světa juniorů a do 23 let v Oberwiesenthalu, který leží nedaleko českých hranic. Obě akce by měla absolvovat talentovaná Barbora Havlíčková, kterou čeká poslední juniorská sezona.

Závody na Vysočině by měly být její premiérou ve Světovém poháru. "Je skvělé, že to vychází tak, že poprvé se budu moci postavit na start právě v Novém Městě na Moravě. Je to takový splněný sen startovat na Světovém poháru a přijde mi o to víc kouzelné, že je to doma. Už teď vím, že tam přijede celá moje rodina, spousta mých kamarádů. Doufám, že tam přijede obecně hodně fanoušků a udělají kulisu, jako když jsou tam závody v biatlonu," řekla dnes novinářům devatenáctiletá lyžařka, která se v roce 2018 zúčastnila zimních olympijských her v Koreji.

Světový pohár v Novém Městě na Moravě se uskuteční 18. a 19. ledna. V sobotu se pojedou závody klasickou technikou s intervalovým startem na 10 kilometrů žen a 15 kilometrů mužů. V neděli budou následovat na stejných distancích stíhačky volně. "Myslím, že jsou to pro nás atraktivní disciplíny. Podařilo se znovu oživit známé houpačky a esíčka ze starých tratí, čeká nás úplně nová trať, která spojí nové a staré tratě," uvedl Lukáš Sacher, sportovní ředitel svazového úseku běžeckého lyžování. Kromě stadionu budou u trati další dvě velké fanouškovské zóny s obrazovkou a komentářem.

Do Nového Města se těší i Michal Novák, který se v závěru minulé sezony blýskl čtrnáctým místem na volné patnáctce v závodě SP ve Falunu. To bylo české maximum v elitním seriálu. "Ta trať v Novém Městě se mi strašně líbí a je super, že se pojede i na houpačky a na esíčka," pochvaloval si.

Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let se uskuteční na přelomu února a března v Oberwiesenthalu, který je jen pár kilometrů od Božího Daru. "Tam už bychom chtěli, aby se začalo projevovat, že máme dobře nastavenou práci s mládeží. Chceme útočit na přední příčky. To je hlavní cíl party kolem Martina Koukala, který má na starosti juniory i třiadvacítku. Je to i hlavní cíl pro Báru Havlíčkovou," uvedl Sacher. Maximem Havlíčkové na juniorském mistrovství světa je čtvrtá příčka z klasické pětky v roce 2018. Letos v lednu ji na šampionátu v Lahti trápila velká zima, nejlépe skončila dvanáctá na volné pětce.

Mužská reprezentace se po plánovaném odchodu finského šéftrenéra Ilkky Jarvy připravuje pod vedením Vasila Husáka a jeho asistenta Dušana Kožíška. V týmu mají vedle Nováka Adama Fellnera, Petra Knopa, Luďka Šellera, Jana Pechouška a Tomáše Kalivodu. Ženskou pětici Kateřina Razýmová, Sandra Schützová, Petra Hynčicová, Kateřina Janatová a Tereza Beranová má na starosti Jan Franc. Petra Nováková se připravuje individuálně.

Poslední soustředění před startem sezony absolvují čeští běžci na lyžích tradičně na severu Evropy. Muži se do finského Rovaniemi vydají 8. listopadu, ženy o tři dny později. Tam stráví dva týdny, než se přesunou do dějiště úvodního závodu SP v Ruce. Ten se uskuteční od 29. listopadu do 1. prosince.