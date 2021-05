Bezchybný brankář Will si řekl o místo na MS

Praha - Brankář Roman Will udržel v devátém zápase v hokejové reprezentaci třetí čisté konto, výrazně se podepsal pod výhru 2:0 nad Slovenskem a udělal další krok k premiérové nominaci na mistrovství světa. Osmadvacetiletý gólman však tak daleko nemyslí, dál se chce soustředit na tréninky a přesvědčit kouče Filipa Pešána, aby mu dal důvěru.

"Nula je fajn, ale já jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a zítra je další zápas, další trénink. Až poletím do Rigy, tak budu vědět, že jsem se tam dostal. Snažím se nepřemýšlet dopředu. Já to ovlivním jen tím, jaký budu mít zítra trénink. To je jediné, co pro to mohu udělat," řekl Will v on-line rozhovoru novinářům.

Čisté konto gólman ruského Čeljabinsku nepřeceňuje. "Nemyslím si, že mi dnešní nula zajistí místo na mistrovství světa. Pro mě je to každodenní práce a u gólmana je to specifické. Někdy se cítí dobře a prohraje zápas 1:3, jindy se necítí nic moc a vyhraje 2:0. Nechci předbíhat, chci jít zápas od zápasu, trénink od tréninku," uvedl s tím, že start na šampionátu je jeho velký cíl.

Duel proti Slovensku si každopádně užil. "Pořád se něco dělo, byl to hokej nahoru dolů. Bojovali jsme. Oni byli také výborně připravení, byl to skvělý zápas a hrozně mě bavil. Měl velké tempo a hrál se v krásné areně," pochvaloval si Will.

Za klíčový moment zápasu označil fázi ve druhé třetině, kdy se Slováci dostali do tlaku. "Byli jsme pod tlakem a Robin Hanzl a další kluci tam zblokovali asi tři střely za sebou. I když to stále bylo 0:0, tak se to tam překlopilo na naši stranu," řekl Will.

Ve druhé části zlikvidoval i dva nájezdy sedmnáctiletého slovenského útočníka Juraje Slafkovského. "Ve své podstatě je to moje práce v takových zápasech vytáhnout dva tři zákroky, které pomůžou týmu a udrží ho ve hře. Kdybych dostal dva góly, dopadne to jinak," uvedl Will, jenž při prvním nájezdu ocenil i pomoc obránce Andreje Šustra. "Výborně se vracel a udělal mu to těžké," řekl.

Odchovanec Plzně byl rád, že reprezentace před blížícím se MS opět našla cestu, jak vyhrát. "V budoucnu, ve vypjatých chvílích, nám to může pomoct a já věřím, že i pomůže. Slováci hráli výborný hokej a pro nás to byl skvělý test," podotkl Will.