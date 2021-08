Bezbariérová kina letos využívá v K. Varech stovka vozíčkářů

Karlovy Vary – I letos si Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech užívají také vozíčkáři. Projekt Kino bez bariér, který jim zajišťuje bezplatně vstupenky i rozvoz do kin, funguje na festivalu dvacátým rokem. Podle koordinátorky Jany Gabrielové je letošní účast srovnatelná s předchozími ročníky.

"Měla jsem obavy, že se lidé budou bát přijet a budou mít nějaké komplikace, ale překvapilo nás to, protože počty lidí jsou stejné, jako tomu bylo před koronavirem," řekla ČTK Gabrielová. Kvůli tomu, že organizátoři očekávali menší účast, je i letošní tým menší. "Teď je nás šest a tři řidiči, ale zvládáme to," dodala.

Kino bez bariér, které je dlouholetým partnerem festivalu, zajišťuje handicapovaným a jejich doprovodu i asistenční služby, dopravu speciálně upravenými auty po Karlových Varech či parkovací místa u hotelu Thermal. Pomáhá například rovněž s orientací ve festivalovém dění.

Video: Projekt Vaření bez bariér

25.08.2021, 18:00, autor: Pavel Peňás, zdroj: ČTK

Projekt každoročně pořádá pro vozíčkáře nějakou akci, kde se mohou prezentovat. V minulých letech to byla například módní přehlídka nebo tanec. Pro letošní ročník organizátoři přichystali na Mlýnské kolonádě vaření s profesionálním kuchařem Filipem Sajlerem s účastí herce Jiřího Dvořáka.

Téma letošní akce souvisí s epidemií koronaviru. "Teď jsme byli všichni doma zavření a byli jsme nuceni se naučit vařit, včetně vozíčkářů, pro které je to komplikované. Třeba smažení je pro ně problém, protože tím, že jsou níž, tak jim to prská do obličeje, což my si neuvědomujeme," uvedla Gabrielová. Před desítkami diváků na Mlýnské kolnádě vystoupili čtyři vozíčkáři a připravili s asistencí kuchaře těstoviny s hovězím masem.