Bez ustaveného zastupitelstva bude po dnešku posledních pět statutárních měst

Praha 24. října (ČTK) - Ustavující zasedání městských zastupitelstev bude mít po dnešku za sebou 22 z 27 statutárních měst v ČR. Je mezi nimi i Ústí nad Labem, kde dohodu o vzniku magistrátní koalice uzavřeli politici těsně před jednáním zastupitelů. Koaliční smlouvu dnes podepsali také v Jihlavě a Jablonci nad Nisou. Nejistota ohledně podoby magistrátní koalice trvá v Praze a Hradci Králové.

Ustavující zasedání nových obecních a městských zastupitelstev se podle zákona měla uskutečnit nejpozději dnes, pokud nebyl výsledek voleb napaden u soudů. To je případ Frýdku-Místku, Kladna, Prahy a Teplic. Pátým statutárním městem, kde se zastupitelé dosud nesešli, je Třinec. Jeho vedení se rozhodlo zákonnou lhůtu pro svolání nedodržet. Podle primátorky Věry Palkovské (Osobnosti pro Třinec) je potřeba více času na přípravu záležitostí, kterými se ustavující zastupitelstvo bude zabývat. Konat by se proto mělo 4. listopadu.

Zatímco ve většině měst byla koalice dohodnuta s několikadenním předstihem, v Ústí nad Labem podepisovali politici koaliční smlouvu na poslední chvíli před dnešním ustavujícím zasedáním zastupitelstva. Primátorem zastupitelé opět zvolili Petra Nedvědického z vítězného hnutí ANO.

Kromě zástupců ANO, SPD zasedne v ústecké městské radě i Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů (UFO) a Pavel Tošovský z ODS, oba navzdory postoji svých stran. Krajský předseda ODS Karel Krejza označil rozhodnutí Tošovského za absolutně nepřijatelné. "Předpokládám, že končí v ODS, ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně," uvedl Krejza. Podobně zareagovali na rozhodnutí Nechybové zástupci UFO. "Nedokážu si představit, že by po tomhle zůstala členkou Ústeckého fóra občanů," uvedl zastupitel UFO Petr Křivan.

Těsně před dnešním ustavujícím zastupitelstvem podepsali koaliční dohodu také politici v Jihlavě. Vést město budou zástupci ANO, ODS a lidovců. Primátorem byl zvolen občanský demokrat Petr Ryška. Součástí koalice zatím nebude Jana Nagyová z ANO. Vyžádali si to ODS a lidovci kvůli tomu, že je Nagyová společně s předsedou ANO Andrejem Babišem obžalovaná v případu dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Zastupitelský slib Nagyová složila, ale nepodepíše koaliční smlouvu.

V čele mosteckého magistrátu dnes zastupitelé potvrdili Jana Paparegu z vítězného hnutí ProMOST. Koalice ProMOST a ANO má v zastupitelstvu o 45 členech pohodlnou většinu 31 hlasů. Náměstky primátora budou stejně jako v uplynulém volebním období Marek Hrvol a Markéta Stará z ProMOST.

V Jablonci nad Nisou dnes podepsali koaliční smlouvu zástupci ODS, Starostů pro Liberecký kraj (SLK), Pirátů a Společně pro Jablonec. Primátorem bude Miloš Vele (ODS). Vítěz voleb, hnutí ANO, zůstane v Jablonci v opozici. Spolu s Plzní je Jablonec zatím jediným statutárním městem, kde ostatní strany obešly vítěze. V Plzni se to stalo koalici Spolu.

Nejistota o podobě nové magistrátní koalice statutárních měst je už jen v Hradci Králové a v hlavním městě. V Praze dnes Piráti oznámili, že o vedení metropole budou jednat s koalicí Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a hnutím STAN jen při zapojení Prahy Sobě, se kterou minulý týden uzavřeli dohodu o společném postupu. Koalice Spolu dnes uvedla, že s Prahou Sobě nebude jednat do doby, než skončí jednání s Piráty a STAN, kterým o víkendu dala nabídku na rozložení sil v radě města.

Celostátní lídr koalice Spolu a premiér Petra Fiala (ODS) dal po volbách jasně najevo, že by preferoval vznik magistrátních koalic na vládním půdorysu, tedy bez hnutí ANO. Z krajských měst jeho přání nevyslyšeli politici v Brně, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě a Zlíně. K městům, kde v radě usednou zástupci ANO spolu s představiteli ODS, lidovců či TOP 09, by se mohl přidat i Hradec Králové, kde občanští demokraté minulý týden navrhli vznik široké koalice zahrnující i ANO.

Hnutí ANO po letošních volbách získalo zatím nejvíc primátorských postů. Jeho zástupci byli do čela magistrátu zvoleni v jedenácti statutárních městech, a to v Havířově, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Prostějově, Přerově, Ústí nad Labem, Zlíně a Chomutově. Dnes by měl být podle předchozích dohod zvolen politik ANO primátorem také v Děčíně a Karlových Varech. Čtrnáctým primátorem za ANO by měl být podle koaliční smlouvy Jiří Štábl v Teplicích.

Občanští demokraté mají jistého primátora v Brně, Českých Budějovicích a Jihlavě. Specifická situace je v Mladé Boleslavi, v jehož čele zůstane do jara 2024 Raduan Nwelati z ODS, a pak si vymění post s Jiřím Bouškou z uskupení ANO+Volba pro Mladou Boleslav.