Bez největší hvězdy Messiho odstartuje nová sezona španělské ligy

Madrid - Bez největší hvězdy Lionela Messiho odstartuje nová sezona španělské fotbalové ligy. Fenomenální argentinský útočník opustil Barcelonu kvůli pravidlům finančního fair play La Ligy a odešel do Paris St. Germain. Titul obhajuje Atlético Madrid. Další celek ze španělské metropole Real vstoupí do ročníku pod vedením staronového trenéra Carla Ancelottiho.

Čtyřiatřicetiletý Messi byl v Barceloně od svých 13 let a poté, co se v roce 2004 přesunul do A-týmu, odehrál 778 soutěžních zápasů a vstřelil 672 branek. Je nejlepším střelcem a v klubové historii i hráčem s nejvíce starty. S "Blaugrana" získal 35 trofejí. "Byl představitelem nejlepší barcelonské éry. Nyní začíná nová éra," řekl na tiskové konferenci prezident klubu Joan Laporta. Barcelonu v létě zdarma posílili stoper Eric García a útočníci Memphis Dempay a Sergio Agüero, který ale kvůli zranění bude chybět zhruba deset týdnů.

Katalánci získali poslední titul v sezoně 2018/19. Následující dva ročníky ovládly madridské celky, nejprve Real a po něm Atlético, které zvítězilo po sedmi letech. Získat titul dva roky po sobě se ale "Rojiblancos" naposledy povedlo v letech 1950 a 1951. Za obhajobou ho opět povede argentinský trenér Diego Simeone, který prodloužil smlouvu do roku 2024.

"Mám ohromnou radost. Jsem tam, kde chci být. Jsem nadšený z prodloužení smlouvy a pokračování, jelikož vidím energii, díky níž se klub posouvá. Mít silný a konkurenceschopný tým je přesně to, po čem toužíme. Většina mužstva zůstala pohromadě," uvedl jednapadesátiletý Simeone, jenž Atlético vede od prosince 2011.

O rekordní 35. titul zabojuje Real. "Bílý balet" přivedl zdarma defenzivního univerzála Davida Alabu, z hostování se vrátili i ofenzivní hráči Brahim Díaz, Gareth Bale, Dani Ceballos či Luka Jovič. Po konci Zinédinea Zidanea se trenérského postu ujal opět Ancelotti, který v klubu působil v letech 2013 až 2015 a triumfoval s ním mimo jiné v Lize mistrů.

"Přestože jsem si působení v Evertonu užíval, dostal jsem nečekanou příležitost, která je pro mě a mou rodinu v tuhle chvíli správným krokem," prohlásil dvaašedesátiletý Ancelotti.

"Los Blancos" úvodní tři kola odehrají venku. Po zářijové reprezentační pauze by se měli vrátit na Estadio Santiago Bernabéu, na němž probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Real už od loňského června hraje všechny domácí zápasy na tréninkovém stadionu Alfreda Di Stéfana.

Čtvrté místo v minulé sezoně obsadila Sevilla. Po odchodu reprezentačního brankáře Tomáše Vaclíka z andaluského klubu do Olympiakosu Pireus ve španělské lize chybí český zástupce.

O průnik mezi nejlepší čtyřku a zajištění startu v příštím ročníku Ligy mistrů se pokusí San Sebastian, sevillský Betis či úřadující vítěz Evropské ligy Villarreal, který ve středečním Superpoháru UEFA podlehl Chelsea v penaltovém rozstřelu.

Novou sezonu La Ligy otevře páteční předehrávka mezi Valencií a Getafe. Nováčky soutěže jsou Vallecano, Mallorca a barcelonský Espaňol. Nahradili sestoupivší Huescu, Valladolid a Eibar. Podle vládního rozhodnutí mohou diváci zaplnit stadiony ze 40 procent kapacity. Uplynulý ročník se odehrál kompletně bez fanoušků.