Bez licence bude zřejmě možné provozovat fotovoltaickou elektrárnu až do 40 kW

Praha - Bez licence na výrobu elektřiny bude zřejmě možné provozovat fotovoltaickou elektrárnu do výkonu až 40 kilowattů (kW). Nyní není licence potřeba pro elektrárny do deseti kW. Změnu energetického zákona by mělo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložit vládě zhruba za měsíc. Na konferenci Solární energie a akumulace v ČR to dnes řekl náměstek ministra René Neděla.

Pro provoz fotovoltaiky s výkonem do deseti kW není vyžadována licence na výrobu elektřiny. Podmínkou je, že výroba z nově připojené výrobny bude sloužit primárně pro vlastní spotřebu. Výhodou provozování solární elektrárny bez licence je fakt, že se provozovatel nestává podnikatelem.

Další novela energetického zákona má urychlit povolovací proces stavby nových fotovoltaických elektráren. Ministerstvo řeší také další body, chce například zvýšit hranici pro stavbu fotovoltaiky bez stavebního povolení, nyní není povolení potřeba na solární elektrárny do výkonu 20 kW.

Vláda schválila novelu energetického zákona ve středu, podle Neděly šlo o takzvanou "Putin novelu". Obsahuje například, že obchodníci, kteří nevyužívají svou rezervovanou kapacitu v plynových zásobnících v požadovaném minimálním množství, o část své kapacity mohou přijít. Změna by zavedla princip zvaný "use it or lose it". Novela upravila také režim dodavatele poslední instance (DPI), zkrátila ho z půl roku na tři měsíce.

Další novelu MPO podle náměstka připravuje, protože úpravu schvalovacích procesů pro stavbu fotovoltaik by nebylo možné projednávat ve stavu legislativní nouze, ve které se projednává ve středu schválená novelaot. Novela zákona by měla obsahovat také plánovaný úsporný tarif.

Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) již dříve uvedl, že ministerstvo připravuje tarif, který má domácnostem pomoci se současnými vysokými cenami energií. Mohl by mít princip regulovaných cen energie propojených s motivací k energetickým úsporám. Podle plánů se má snižovat cena už nyní existujících tarifů. Do určité výše spotřeby by lidé mohli využívat nižší cenu, nad touto hranicí by pak za energie platili běžné ceny. Na přípravě se podílí i ministerstvo práce.

Podle Neděly je možné, aby letos vzniklo v ČR až 40.000 nových fotovoltaických elektráren, tedy zhruba čtyřnásobek oproti loňskému roku. Vyplývá to podle něj z počtu žádostí o dotace. Pokud bude toto tempo pokračovat, je podle něj reálné splnit plán vlády vybudovat 100.000 solárních elektráren na střechách do roku 2025, což vláda slíbila v programovém prohlášení.

V Česku instalovaný výkon solárních elektráren od roku 2012 roste jen mírně. Podle dat Energetického regulačního úřadu bylo na konci loňského roku v ČR instalováno asi 2068 megawattů (MW) zdrojů, které sluneční energii vyrábějí. Z toho 87,3 MW bylo těch do deseti kW. Při takzvaném solárním boomu se instalovaný objem solárních elektráren v ČR zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, a to z 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.

Celková roční výše poskytnutého příspěvku podporovaným zdrojům energie (POZE) předloni v Česku podle Operátora trhu s elektřinou (OTE) činila 45,4 miliardy korun a stagnovala tak na podobné úrovni jako v roce 2019. Stát na dotaci přispěl vždy 27 miliard korun, zbytek zaplatili zákazníci ve fakturách za elektřinu. Údaje za loňský rok OTE zatím nezveřejnil. Od roku 2006 do konce roku 2020 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 430 miliard korun.