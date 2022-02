Bez gólu se vyhrát nedá, na medaili máme ještě druhou šanci, řekl Hrivík

Peking - Slovenští hokejisté nevyužili první šanci zajistit si historickou medaili z olympijských her v Pekingu, když v semifinále prohráli 0:2 s Finskem. Kapitán Marek Hrivík věří, že v sobotu budou úspěšnější a utkání o bronz zvládnou.

"Věděli jsme, v jaké jsme situaci. Dnes jsme měli první šanci a nevyšla. Zítra máme druhou. Musíme se k tomu tak postavit a předvést to, co dnes plus přidat nějaké góly," řekl Hrivík novinářům.

Podle třicetiletého útočníka byla hlavním důvodem dnešní prohry špatná koncovka. "Bez gólu se vyhrává těžko. Myslím si, že jsme byli lepším týmem, větší část hry a hlavně v druhé polovině, ale bohužel jsme se nedokázali dostat přes jejich obranu a brankáře," litoval Hrivík.

Právě dosavadní opora Nižního Novgorodu, která bude po olympiádě hrát za Leksand švédskou ligu, měla největší šanci. Ve 24. minutě se po přihrávce sedmnáctiletého Juraje Slafkovského dostal Hrivík sám před gólmana Harriho Säteriho, blafákem ale zakončil těsně vedle odkryté branky. "Nevím, co k tomu říct. Byl jsme rychlý, snažil jsem se kontrolovat puk, ale bohužel jsem se dostal z úhlu a netrefil jsem bránu. Bohužel jsem nedal gól a tím to končí," pokrčil rameny.

Finové se dostali do vedení v 16. minutě a poté duel zvládlo výborně takticky. Soupeře k výraznému tlaku vůbec nepustili. "Proti takovému systému se hraje těžko. Myslím si, že nám to docela vycházelo, dostávali jsme se do jejich třetiny, ale bohužel nám nedali žádný brejk nebo vyloženou šanci. Bylo těžké dostat se přes jejich obranu, když všichni stáli před brankou," uvedl Hrivík.

Slováci si nemohli pomoct ani v přesilových hrách, stejně jako ve čtvrtfinále proti USA neměli ani jednu početní výhodu. "Možná si musíme o ty přesilovky více říkat, pak nám třeba někdo něco zapíská. Těžko se to hodnotí. Určitě je to v takových zápasech velká nevýhoda, přesilovky rozhodují všechno. Doufám, že se to v dalším zápase změní," řekl Hrivík.