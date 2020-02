Bez elektřiny zůstává 20.000 míst, kalamita už jen na jihu Čech

Praha - Kvůli vichřici zůstává v Česku bez elektřiny zhruba 20.000 odběrných míst. Kalamitní stav vyhlášený distribuční firmou E.ON trvá už jen v Jihočeském kraji, ČEZ kalamitní stav v části pěti dalších krajů odvolal k 15:00. Vyplývá to z vyjádření mluvčí ČEZ Soni Holingerové a mluvčí firmy E.ON Boženy Herodesové. Obě firmy očekávají, že většinu míst připojí do sítě do dnešního večera.

V pondělí byly dodávky přerušeny i pro víc než 300.000 míst, dnes dopoledne bylo bez proudu přes 40.000 domácností. Kalamitní stav ještě dnes odpoledne platil v některých okresech Plzeňského, Libereckého, Středočeského a Královéhradeckého kraje a na Havlíčkobrodsku na Vysočině. "K 15:00 ČEZ Distribuce odvolává kalamitní stav ve všech zbývajících krajích a okresech," uvedla Holingerová.

Ve stejnou dobu ČEZ evidoval osm desítek poruch na vedení vysokého napětí a 12.900 odběrných míst bez dodávek. Ještě k 10:00 mluvčí uváděla 129 poruch a přes 23.000 domácností bez elektřiny. Podle Holingerové energetici pondělní poruchy odstranili, nové jsou z dnešního dne a vznikají pravděpodobně tím, že na vedení padají stromy a větve nalomené pondělním větrem.

"Předpokládáme, že většinu odběrných míst připojíme zpět k distribuční soustavě během dnešního odpoledne či večera," uvedla mluvčí. Očekává nicméně, že dnes večer a ve středu se ještě objeví nové poruchy třeba v chatových osadách nebo u jednotlivých domů. "Škody v současné době sčítáme, předběžný odhad škod na distribučním zařízení je 25 milionů korun," doplnila.

E.ON dopoledne odvolal kalamitní stav v Jihomoravském kraji a v poledne ve své distribuční části Kraje Vysočina. "Vyhlášený kalamitní stav Jihočeského kraje zůstává v platnosti," uvedla Herodesová kolem 14:00. Firma během dneška snížila počet domácností bez elektřiny z 19.000 zatím na 7000.

Na jižní Moravě měl E.ON bez dodávek 1400 míst na Blanensku a v oblasti Brno-venkov. Na Vysočině to bylo 380 míst na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku, 600 domácností bez elektřiny firma eviduje ve Zlínském kraji. Na jihu Čech má E.ON podle mluvčí bez proudu 4400 míst a řadu poruch k odstranění. "V několika případech se jedná o těžce přístupný terén," doplnila Herodesová. Většina poruch by podle ní měla být odstraněna do večera.

Silný vítr zasáhl Česko v noci na pondělí a další vlna udeřila v pondělí odpoledne. Poryvy na řadě míst způsobily výpadky proudu a komplikovaly dopravu. Podle meteorologů dnes večer a v noci na středu vítr sice zeslábne, ve středu ale opět zesílí a v nárazech bude mít rychlost až 70 kilometrů v hodině, na horách i více.

Jihomoravský kraj

Kalamitní stav, který na jihu Moravy vyhlásili energetici v pondělí večer, potrvá nejméně do dnešního poledne. Bez proudu bylo dnes ráno 4500 domácností. ČTK to řekla mluvčí společnosti E.ON Božena Herodesová.

"Řešíme poruchy na Znojemsku, Břeclavsku, Hodonínsku a ve městech Jevišovice a Lednice. Naši montéři od 7:00 ráno znovu pracují v terénu," uvedla Herodesová.

Kalamitní stav vyhlásil E.ON v pondělí večer poté, co v důsledku silného větru, který poškozoval vedení, zůstalo 16.000 domácností bez elektřiny. V Břeclavi například večer nesvítily lampy na ulicích a Městská policie varovala obyvatele města, aby nevycházeli, pokud to není nutné.

Královéhradecký kraj

Energetici k dnešním 15:00 odvolali kalamitní stav i v okresech Trutnov a Náchod. Celý Královéhradecký kraj je tak již bez kalamitních stavů. Bez dodávky elektřiny ještě zůstávají stovky domácností. V pondělí byly bez proudu kvůli větrné bouři Sabine desítky tisíc odběratelů. ČTK to řekla regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Kalamitní stav společnost ČEZ Distribuce vyhlásila v Královéhradeckém kraji v pondělí v 13:00. Odpoledne bylo bez proudu v jednu chvíli až 59.000 odběrných míst. Situace se postupně začala zlepšovat. V pondělí ve 23:00 energetici odvolali kalamitu v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou.

Dnes časně ráno bylo v kraji bez proudu asi 10.000 domácností, kolem 10:00 se jejich počet snížil na asi 5000. Energetici míní, že do dnešního večera v kraji plně obnoví dodávky na hladině vysokého napětí.

Poruchy většinou vznikly po pádu stromů a větví do vedení. "Opravy technikům ztěžovaly sníh a bláto. S těžkou technikou bylo komplikované se k poruchám dostat," řekla mluvčí. V noci na dnešek kvůli větru podle ní technici nemohli poruchy opravovat, protože kvůli trvajícímu silnému větru by to bylo nebezpečné.

Liberecký kraj

Libereckém kraji dnes k 15:00 energetici odvolali kalamitní stav, který vyhlásili v pondělí kvůli následkům silného větru. Bez proudu bylo dnes kolem 15:00 zhruba 1000 odběratelů, v pondělí až 38.000. Poruch na vedení vysokého napětí je aktuálně osm, řekla dnes ČTK po 15:00 severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

"Situace se zlepšuje. Řešíme už jen nové situace, kdy třeba padají stromy, co už byly nalomené. Není to ale nic výrazného," dodala. Pokud nenastanou komplikace, předpokládá, že dnes odpoledne či navečer se podaří dodávky zcela obnovit. "Je ale možné, že se zjistí ještě nějaké poruchy na nízkém napětí v horských oblastech," dodala.

Pardubický kraj

Energetikům se v Pardubickém kraji daří postupně odstraňovat poruchy způsobené silným větrem. V regionu v 6:00 zůstávalo 11 poruch na vedení vysokého napětí. Bez energie bylo asi 5000 odběratelů, uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Poruchy přetrvávají hlavně na Svitavsku, Pardubicku a Orlickoústecku. V noci jich bylo už pouze sedm, ale po náporu větru přibyly další. Společnost ČEZ Distribuce odvolala v pondělí k 23:00 kalamitní stav pro Pardubický kraj, který byl vyhlášen v 16:00. V té době energetici evidovali 25 poruch na vedení vysokého napětí, bez energie bylo asi 28.000 odběratelů.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji se postupně uklidňuje situace po pondělním silném větru. Klesá počet domácností bez elektrické energie, oproti pondělku výrazně poklesl počet výjezdů hasičů. Silný vítr v kraji bude foukat zejména dopoledne, odpoledne se začne uklidňovat, řekli dnes ČTK meteorologové a mluvčí hasičů a ČEZ.

Bez elektřiny je nyní v kraji 3500 odběratelů, řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. "Během noci pokračovaly opravy vedení tam, kde to bylo z bezpečnostních důvodu možné," uvedla. Kalamitní stav, který ČEZ v pondělí dopoledne vyhlásil v celém kraji, trvá v okrese Klatovy, dodala.

Středočeský kraj

Kvůli silnému větru je ve Středočeském kraji bez elektřiny zhruba 10.000 odběratelů. Hasiči dál vyjíždějí k popadaným stromům, problémy jsou i v dopravě, zjistila ČTK. Silný vítr má v kraji foukat až do dnešních 20:00. V části kraje nadále trvá kalamitní stav, který vyhlásil ČEZ.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji energetici odvolali kalamitní stav, který v pondělí vyhlásili kvůli silnému větru. Hasiči měli od půlnoci sedm výjezdů v souvislosti s počasím. Stále se nedoporučuje lidem vstupovat do lesů. Na horách si řidiči musí dát pozor na sněhové jazyky, zjistila dnes ČTK.

Z pohledu Skupiny ČEZ, dodavatele elektřiny na severu Čech, je podle mluvčí Soni Holingerové dnes už běžný provoz. Situace se uklidnila i z pohledu hasičů. "Výjezdů jsme měli přes noc málo, většinou to byly spadlé stromy a jeden utržený plech," řekl ČTK operační důstojník krajských hasičů.

Kraj Vysočina

Společnost ČEZ Distribuce ukončila k 15:00 kalamitní stav, který kvůli poruchám způsobených větrem vyhlásila v pondělí na Havlíčkobrodsku. Bez proudu už jsou tam jen desítky jejich odběratelů, řekla mluvčí Šárka Lapáčková Beránková. Společnost E.ON, která zásobuje elektřinou zbytek Vysočiny odvolala kalamitní stav už ke 12:00.

Zlínský kraj

Kvůli silnému větru byly i dnes odpoledne ve Zlínském kraji stovky domácností bez dodávek elektrického proudu. Podle energetiků přetrvávají problémy především na Uherskohradišťsku. Je jich však výrazně méně než dnes ráno, kdy bylo bez elektřiny v kraji asi 1800 domácností, v pondělí odpoledne jich bylo zhruba 5200.

Společnost E.ON evidovala dnes ke 14:00 ve Zlínském kraji téměř 500 domácností bez elektřiny. "Problémy jsou v části Uherského Hradiště. Závada by ale měla být během dneška odstraněna," řekla ČTK zástupkyně společnosti E.ON Božena Herodesová.

Potíže v regionu nadále zaznamenává také společnost ČEZ. "Ve Zlínském kraji stále máme dvě poruchy na vysokém napětí, ale už bez omezení dodávek odběratelům. Výpadky mohou nastat u nízkého napětí na okrajích vesnic nebo v chatových osadách, tam ještě postupně technici přijdou," uvedl před 14:00 mluvčí firmy Vladislav Sobol.