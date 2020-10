Bez dotací hrozí, že v Terezíně spadnou některé památky

Terezín (Litoměřicko) - Město Terezín chce jednat s novým vedením Ústeckého kraje o pomoci se správou památek. Bez dotací hrozí, že některé spadnou. ČTK to dnes řekl starosta René Tomášek. Střecha se teď propadla u bývalých Žižkových kasáren.

Náklady na zamezení dalšího zhoršování stavu kasáren město odhadlo na čtvrt miliardy korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) při červencové návštěvě Terezína uvedl, že je pomoc Terezínu potřeba dořešit na úrovni vlády. Potíží podle starosty mohou být zdlouhavé schvalovací procesy.

V plánu bylo vytvoření krajské příspěvkové organizace, která by převzala a provozovala historické budovy spjaté se společným projektem Terezín - město změny. Zastupitelé města návrh zamítli. "Důvodem bylo i to, že nebyl dostatečný prostor pro vyjednávání, to i kvůli covidu. Kraj měl představu, která se neshodovala s představou města, tj. převzít pouze opravené objekty a pevnost. Budovy, které naše město nejvíce tíží, by i nadále mělo město ve svém majetku," řekl ČTK starosta.

Majetek, který je třeba opravit, je podle starosty za více než tři miliardy korun. Rozpočet města je zhruba 50 milionů korun. "Z toho volné prostředky na opravy nejsou ani deset procent. Platíme úvěry, které město potřebovalo na pokrytí spoluúčastí na dřívější opravy. A z našeho rozpočtu nedokážeme bohužel investovat více," uvedl starosta.

Pevnost Terezín založil v roce 1780 Josef II. na obranu proti Prusům. Mezi lety 1941 a 1945 nacisté internovali v terezínském ghettu 155.000 Židů z celé Evropy. Terezín poté využívala armáda. Poslední vojáci opustili Žižkovy kasárny na začátku 90. let 20. století. Od té doby jsou prázdné a chátrají. Město zasáhly povodně v roce 2002 a v říjnu 2017 orkán Herwart strhl střechu jednoho křídla Žižkových kasáren.