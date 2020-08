Bez diváků bude Brno specifické a trochu nudné, lituje Salač

Praha - Start na domácí Velké ceně je pro české motocyklisty každoročně vrcholem sezony, s ohledem na aktuální podmínky si jej ale letos Filip Salač příliš neužije. Jediný současný český jezdec startující v mistrovství světa tentokrát nemůže těžit z podpory fanoušků, protože kvůli bezpečnostním opatřením spojeným s pandemií koronaviru se závody uskuteční bez přítomnosti diváků.

"Je to poprvé, co pojedu na závody do Brna až ve čtvrtek. Vždy jsem tam musel být v úterý, měli jsme tam řadu doprovodných akcí, jako byla návštěva dětské nemocnice nebo autogramiáda. Letos tohle všechno kvůli koronaviru zmizelo," řekl Salač ČTK.

"Určitě to bude specifické a trošičku nudné. Strašně mě mrzí, že v Brně, kde jsem se nejvíc těšil na diváky a kde mám nejvíc přátel, se to jede bez nich," litoval osmnáctiletý jezdec.

Teoreticky sice nebude na Masarykově okruhu pod takovým tlakem, ale ani to za klad nepovažuje. "Je pravda, že když tam nejsou diváci, tak nemáte stres a můžete se více soustředit na závody. Když tam ale jsou, dodá vám to větší motivaci. Jdete do závodu a tréninku s větším nadšením," řekl Salač startující v kategorii Moto3.

Jaké je to závodit bez podpory fanoušků, to zažil už dvakrát v červenci v Jerezu, kde po koronavirové přestávce seriál MS opět odstartoval. "Jaké to bylo? Byla tam nuda. V devět a v jednu jsem si odjel čtyřicetiminutový trénink a pak už tam nebylo co dělat. Nepřišlo mi, že jsem na závodě," přiznal Salač.

Člen týmu Rivacold Snipers prakticky vůbec neopustil okruh, přímo v areálu i spal. "Měli jsme tam dva kamiony. V jednom jsem spal já s Tonym (Arbolinem), ve druhém zbytek týmu. Venku z okruhu jsem nebyl, byli jsme tam zavření jako v nějakém vězení," řekl rodák z Mladé Boleslavi, jehož podobný režim čeká i v Brně. Přestože by mohl spát v hotelu ve městě, zůstane v týmovém zázemí na okruhu. "Bude to stejný příběh jako v Jerezu," uvedl.

Mezi jednotlivými Velkými cenami ale mohou účastníci mistrovství světa fungovat normálně. Salač se zúčastnil svatby své sestry, jinak se ale držel stranou od většího počtu lidí. A v pondělí si opět nechal udělat testy na covid-19. "Podle pravidel si musíme nechat dělat testy pět dní předtím, než jedeme na okruh, což není moc logické. Klidně můžete něco chytit na letišti...," uvedl Salač.

Jediný Čech ve startovním poli se mezi závody intenzivně věnoval i svému zdravotnímu stavu. V Jerezu si při pádu poranil vazy v koleně a kvůli bolesti ani nedokončil druhý závod na španělské trati. "Už je to lepší. Stoprocentně ready ještě nejsem, ale myslím si, že na motorce budu moct jet a nebude mě to extra limitovat. Hybnost nohy je docela dobrá," řekl Salač.

Talentovaný závodník se v Brně představí potřetí v kariéře a zatím zde velkého výsledku nedosáhl. Při premiéře v roce 2018 byl 24., loni do cíle nedojel. "Na loňský rok moc rád nevzpomínám, protože to pro mě skončilo v první zatáčce, kde mě sundal Binder," uvedl Salač. Před dvěma lety na jihu Moravy debutoval v MS. "V závodě jsem tehdy měl problém s výkonem (motocyklu), což taky nebylo úplně dobré. Tréninky a kvalifikace předtím se ale docela povedly," zavzpomínal.

Na Masarykově okruhu obecně jezdí rád. "Líbí se mi, je jeden z oblíbenějších. Není ale nejoblíbenější, protože na Moto3 je to docela nuda. Dlouhé rovinky, rychlé zatáčky a na Moto3, jak to tolik nejede, tak to není zrovna zábavná trať," dodal Salač, kterému po třech odjetých závodech patří v nejslabší kategorii průběžně 14. místo se ziskem osmi bodů.