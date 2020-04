Bettman potvrdil, že NHL by se mohla dohrát ve čtyřech halách

New York - Komisionář NHL Gary Bettman potvrdil, že základní část zámořské hokejové soutěže by se mohla dohrát centralizovaným způsobem s třemi zápasy denně ve čtyřech halách. Zároveň zdůraznil, že se bude muset jednat o běžně využívané arény NHL, neboť jedině ty mají potřebné vybavení.

Bettman to řekl v rozhovoru na facebooku s redaktorem televize Spotsnet, jež v úterý uvedla, že NHL uvažuje o dohrání základní části na čtyřech stadionech podle divizí. "Možná že to bude jen ve dvou městech, ale to se teď nedá předjímat. Nemusí to být ani nutně podle divizí, i když centralizace by podle divizí být mohla," uvedl Bettman.

Ať už se bude přerušená soutěž dohrávat kdekoli, musí to být v arénách NHL. "V malých univerzitních halách hrát nemůžeme. Protože pokud máme být centralizovaní, tak potřebujeme zázemí, které nabízejí stadiony NHL, například velký počet šaten, odpovídající technologii, mantinely a plexisklo, video či prostory pro televize," řekl komisionář kanadsko-americké ligy.

"Musí tam být také tréninkové prostory, protože když soustředíte sem nebo osm klubů na jedno místo a budete hrát spoustu zápasů bez cestování, musíte mít také led pro trénink," dodal Bettman.

NHL byla kvůli pandemii koronaviru přerušena 12. března. Z 82 plánovaných zápasů základní části, jež měla skončit už 4. dubna, odehrály týmy mezi 68 a 71.

Pokud se soutěž znovu rozjede, bude to téměř jistě bez diváků. "Myslím, že to nějaký čas bude bez sociálního kontaktu. Budou tam roušky, bude tam dezinfekce. Bude tam spousta věcí, ale to nám budou schopny nejlépe říct zdravotnické orgány a vláda," uvedl Bettman.

Na odpovědné úřady šéf NHL odkázal i otázku, kdy by se mohla elitní liga znovu začít hrát. "Není to žádný závod, v sázce je příliš mnoho," řekl a naznačil, že doba návratu na led je ještě hodně vzdálená.

"I když hráči mohli v posledních týdnech pracovat na své fyzičce, faktem je, že nikdo z nich prakticky nestál na bruslích. Budeme muset zajistit, aby byli (před návratem) v odpovídající kondici pro zápasy, protože nechceme riskovat zranění a jejich kariéry," uvedl Bettman.