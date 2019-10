Betonový design ukazuje Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

Originální designové výrobky z betonu (na snímku z 30. září 2019) uvidí od 1. října 2019 návštěvníci Domu porcelánu s modrou krví v Dubí na Teplicku. Pod názvem GURE je tvoří dvojice návrhářů Michaela Čejchanová a Roman Kolář, kteří se zabývají výrobou betonových věcí do interiéru. Výstava potrvá do 16. listopadu.

Dubí (Teplicko) - Originální výrobky z betonu uvidí ode dneška návštěvníci Domu porcelánu s modrou krví v Dubí na Teplicku. K vidění jsou betonové židle, hodiny, misky, svícen, ale i šperky. Dvojice místních návrhářů, Michaela Čejchanová a Roman Kolář, zatím pracuje se všemi odstíny šedi a do budoucna chce beton i barvit. Výstava je otevřena do 16. listopadu.

Výrobou betonových věcí do interiéru se Čejchanová a Kolář začali zabývat zhruba před čtyřmi lety. "Chtěli jsme si obstarat vybavení do našeho budoucího domu. Možnost sice byla, něco si z betonu pořídit, ale nebylo to přesně to, co jsme chtěli," řekla ČTK Čejchanová, která je vystudovanou aranžérkou. Její partner je původní profesí stavař. "Dali jsme tak dohromady technické znalosti a estetické cítění, a vznikla naše značka GUR?, což znamená v japonštině šedý," uvedla Čejchanová.

V ateliéru v Dubí začala dvojice tvořit nejprve pouze z betonu. Vznikly tak misky, kuchyňské desky, svícny, talíře, krabičky, umyvadla či květináče. Na výstavě jsou také rámečky, zrcadla, hodiny či náušnice. "U věcí, kde potřebujeme další prvek, jako je hodinový strojek, sklo, práci šperkařky, se výroba trochu prodlužuje," dodala Čejchanová.

Největším dílem dvojice byla zatím stolová deska, která vážila 120 kilogramů. "Mícháme si vlastní směs, používáme dánský bílý cement Portland nebo český cement Lafarge z Čížkovic," uvedl Kolář. Následně se beton barví až do antracitové černé. "Ne všichni ale mají jako my rádi všechny odstíny šedi, proto bychom chtěli do budoucna zkusit i barevnou variantu," uvedla designérka.

Poptávka po originálních výrobcích z betonu je podle dvojice velká. "Hodí se do moderních industriálních domácností, ale třeba hnědé věci si objednávají lidé i do starých roubenek," uvedl Kolář. Beton se vylévá do forem, poté se výrobek nahrubo zbrousí a opracuje. Zrání trvá podle Koláře zhruba 28 dní. Nakonec se výrobek naimpregnuje nanotechnologií. "To znamená, že daná věc nesaje vodu," uvedl Kolář.

Gravírování značky nebo jiného nápisu obstarává kameník. "Zákazníci se nám vracejí. Je jen pár lidí, kteří si z toho dělají srandu, že nepovedené výrobky můžeme naházet do základů domu," řekla Čejchanová.

Rodinnou firmou chce dvojice zůstat i nadále. Rozšiřovat chce postupně sortiment výrobků, z nichž největším hitem jsou podle Čejchanové nyní betonová umyvadla a hodiny.