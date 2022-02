Betlémské světlo je hojivý film, řekl o novince Zdeněk Svěrák

České Budějovice - Veselý i smutný je podle tvůrců film Betlémské světlo, další snímek od autorské dvojice otce a syna Svěrákových. Ve snímku se mísí komediální prvky i hravost, na konci je dojetí. Film, který podle povídek svého otce Zdeňka Svěráka natočil režisér Jan Svěrák, měl předpremiéru v českobudějovickém multikině CineStar. Do kin snímek dorazí 10. března. Zdeněk Svěrák už má rozepsaný scénář k nové filmové pohádce, řekli dnes tvůrci novinářům.

"Já mám rád, když je film veselý i smutný zároveň. Myslím si, že u tohoto filmu se to povedlo a že to bude v téhle době, kdy zažíváme válku na Ukrajině a covid, film, který bych nazval hojivý," řekl ČTK Zdeněk Svěrák. V novince vedle něj hrají také Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek, Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Jitka Čadek Čvančarová či Vladimír Javorský.

Jan Svěrák si vybral pro film tři otcovy povídky, které se mu líbily. "Když měl své pojetí hotové, tak jsme se scházeli na takzvané proveselování: 'Hele, tady máme tento obraz a možná by mohl být zábavnější, než je'. To mě docela bavilo. Chválili jsme se, jak jsme vtipní," řekl Zdeněk Svěrák.

V ději filmu už stárnoucímu spisovateli nejde psaní jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy ožívají. Do toho vstupuje z reálného světa jeho manželka. Režisér vytvořil snímek na základě povídek Fotograf, Betlémské světlo a hlavně Ruslan a Ludmila, o léčiteli-automechanikovi. Tu napsal Zdeněk Svěrák podle vlastních zážitků. "Já jsem koupil automobil Golf od Václava Havla a on mi řekl: 'Opravuje ho jeden opravář v Divoké Šárce, k němu jezděte, je to zajímavý člověk.' Já nevěděl čím, a pak jsem zjistil, že je na rozchodu s automechanictvím a bude se věnovat léčitelství. Radil mi, abych jedl dobře vypečený chleba," řekl autor.

Pro jeho syna je film pomyslným setkáním snímků Akumulátor 1 a Vratné lahve. Obsahuje komediální linku dlouholetého manželství a magický realismus, nadsázku, fantazijní vyprávění. Snímek začíná snem. "Jestliže začnete vyprávět film tak, že postavy z fantazie hlavního hrdiny se reálně vyskytují u něj v kuchyni, lezou mu do koupelny a povídají si s ním, tak se otevře obrovský prostor, že se fantazie a realita sejdou na jednom místě. A do toho vejde manželka, a tím se to zruší," řekl režisér.

Je to čtvrtý film, ve kterém tvoří manželský pár Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová. Poprvé je dal dohromady Jiří Menzel pro komedii Na samotě u lesa. "Táta tam (v Betlémském světle) vystupuje jako snílek, který by odletěl do oblak, kdyby neměl manželku, která ho drží při zemi," popsal vztah hlavních představitelů filmu režisér.

Zdeněk Svěrák hrál ve filmu po pěti letech. Mezitím si prý tolik zvykl na divadlo, že zapomněl, že ve filmu nemusí mluvit tak nahlas. "Honzova rada před každým záběrem byla: Nehraj!," řekl.

Poslední natáčecí den byl v jihočeské Stráži nad Nežárkou. Hlavní hrdina tam zamíří na zámek, který patřil pěvkyni Emě Destinnové. "Líbilo se nám, že je to zapomenutý zámeček," řekl Jan Svěrák.

Hudbu k Betlémskému světlu složil Ondřej Soukup. Za kamerou stál Vladimír Smutný, který začal se Svěrákovými spolupracovat už na Koljovi před 25 lety. Snímek měl podle údajů na portálu ČSFD rozpočet 38,7 milionu korun.

Betlémské světlo je osmý film, na němž Zdeněk Svěrák spolupracoval se synem Janem. Jejich zatím poslední snímek Po strništi bos měl premiéru v roce 2017. V kinech ho vidělo přes půl milionu diváků. Největšího úspěchu dosáhli filmem Kolja, který získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film roku 1996.

Budějovický CineStar si nyní v Českých Budějovicích připomíná 20 let od vzniku. Za tu dobu navštívilo oba multiplexy přes sedm milionů diváků.