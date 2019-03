Praha - Loni zemřelo na českých silnicích 38 cyklistů, dalších 396 se těžce zranilo a přes tři tisíce lidí utrpěly při jízdě na kole lehká zranění. Helmu přitom nepoužilo 79 procent usmrcených a zhruba dvě třetiny těžce i lehce zraněných cyklistů, informoval dnes ČTK vedoucí samostatného oddělení Besip ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Kromě nepoužívání cyklistických přileb má podle něj často fatální následky i jízda na kole po požití alkoholu či jiných návykových látek, a to i malého množství.

V minulém roce se stalo v Česku přes 4200 nehod s účastí cyklistů, 38 jich kolize nepřežilo. "I přes historicky nejnižší počet usmrcených cyklistů byl v oblasti těžce zraněných cyklistů evidován dvanáctiprocentní meziroční nárůst," uvedl Neřold. Cyklisté v roce 2018 tvořili sedm procent všech obětí dopravních nehod a 16 procent všech těžce zraněných.

Mezi lety 2012 až 2018 zemřelo dohromady 368 cyklistů a 2921 jich bylo těžce zraněno. Oproti stanoveným předpokladům Národní strategie bezpečnosti silničního provozu je to o 15 usmrcených a 532 těžce zraněných víc.

Důvodů, proč se nedaří plnit stanovené cíle, je několik. Neřold za zcela zásadní považuje právě nepoužívání cyklistických přileb. "Investice ve výši řádově několika stokorun může v mnoha případech zachránit lidský život," zdůraznil šéf Besipu. Projekt zaměřený na používání cyklistických přileb s pomocí patologů analyzoval 119 cyklistů, kteří zemřeli v letech 1995 až 2013 ve dvou krajích ČR. "Bylo prokázáno, že 37 procent cyklistů by dopravní nehody přežilo, pokud by použili cyklistické přilby," uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič. Cyklisté by jednoznačně měli používat přilby, měli by si však uvědomit, že ne ve všech situacích je helma sama o sobě ochrání, dodal.

Za druhý a neméně závažný prohřešek cyklistů považuje Neřold požívání alkoholu před jízdou. Připomněl, že u tří z deseti nehod zaviněných v uplynulém roce cyklisty byl zjištěn alkohol, případně návykové látky. Kolize jsou přitom časté i při nízké hladině alkoholu. Cyklisté pod vlivem alkoholu do 0,5 promile zavinili 76 nehod, při nichž bylo těžce zraněno pět cyklistů a 64 cyklistů bylo lehce zraněno.

Odborníci upozornili také řidiče čím dál oblíbenějších elektrokol, že mohou jezdit jen na kolech určených k provozu na pozemních komunikacích a nesmějí zvyšovat výkon elektrokol například pomocí tuningu.

Počet usmrcených a těžce zraněných cyklistů v letech 2012 až 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 celkem usmrcení 64 58 57 68 39 44 38 368 těžce zranění 466 462 433 394 417 353 396 2921

zdroj: Besip