Prostějov - Novou jedničku bude mít úspěšný fedcupový tým českých tenistek. Při absenci Petry Kvitové i Karolíny Plíškové se této role ujme devatenáctiletá Markéta Vondroušová, která na začátku sezony zazářila na turnajích v Americe a v žebříčku WTA se posunula na 47. místo. O víkendu by měla nastoupit jako domácí jednička v prostějovském barážovém utkání s Kanadou.

Tuto poctu si vysloužila skvělým startem do letošní sezony. V únoru se probojovala do finále v Budapešti, na silně obsazených turnajích v Indian Wells a v Miami pak prošla mezi osm nejlepších, když porazila i grandslamové šampionky Simonu Halepovou a Jelenu Ostapenkovou.

"Bylo to super. V Indian Wells jsem obhajovala tři kola z minulého roku, takže jsem si připisovala body, z Miami jsem neobhajovala nic, takže mi to pomohlo k posunu nahoru. Zahrála jsem super zápasy, z čehož mám velkou radost," zhodnotila americkou část sezony.

V Miami hodně potrápila současnou světovou čtyřku. V druhém setu vedla nad Karolínou Plíškovou 3:0, ale do vítězného konce derby s krajankou nedovedla. "Kája hrála moc dobře a ukázala, že je top hráčka," ocenila Vondroušová. O letošních ambicích ale mluvit nechce. "Nebudu spekulovat. Moc bodů neobhajuji, uvidíme," řekla hráčka, jejíž letošní bilance čítá 13 výher a čtyři porážky.

Teď se soustřeďuje na Fed Cup. S přechodem z amerických betonů na českou antuku neměla sebemenší problém. "Už přes dva týdny jsem trénovala na antuce v Praze na Štvanici. Včera jsem přijela sem do Prostějova a cítím se tady dobře, není v tom takový rozdíl," řekla krátce poté, co se půl hodiny podepisovala prostějovským školákům na autogramiádě.

Něco jiného oproti Praze ale na Hané přece jen je. Hrát se bude na antuce pod zataženou střechou Národního tenisového centra. "Střecha je jediná změna, trochu si musím zvykat hlavně při servisu, ale jinak jsou si antukové kurty hodně podobné," konstatovala.

Nerozhodila ji ani nová role týmové jedničky. "Je to poprvé a pro mě je to super. Zahrála jsem výborné turnaje i výsledky, nikdy jsem v takové pozici nebyla. Užívám si to a beru to jako výzvu," řekla.

Na rozdíl od spoluhráček z týmu Vondroušová ví, na čem je. Bude hrát v sobotu i v neděli, může se tak na zápasy připravovat s jasným úkolem. "Můžu se soustředit na určité věci při tréninku, když vím, že půjdu na kurt na zápas," přitakala. "Nesmím na to ale moc myslet a podlehnout tomu."

Z kanadského týmu zná pouze deblistku Gabrielu Dabrowskou. "Jednou jsme proti ní s Bárou Strýcovou hrály a porazily jsme je," zavzpomínala na jediné měření sil s kanadskými hráčkami. Od soboty přibudou další.