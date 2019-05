Bertensová překazila Halepové návrat na trůn, Strýcová bude trojkou

Madrid - Tenistka Barbora Strýcová získala na antukovém turnaji v Madridu druhý letošní titul ve čtyřhře a třetí společný se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Srbský tenista Novak Djokovič porazil Rakušana Dominica Thiema 7:6, 7:6 a postoupil potřetí v kariéře do finále turnaje. Nizozemská tenistka Kiki Bertensová získala nejcennější titul v kariéře. Sedmadvacetiletá hráčka, jež vloni ve finále na španělské antuce podlehla Petře Kvitové, dnes zdolala Simonu Halepovou 6:4, 6:4 a překazila rumunské soupeřce návrat do čela světového žebříčku. Rafael Nadal nevyhraje ani třetí letošní turnaj na své oblíbené antuce. Španělský tenista dnes poprvé v kariéře prohrál se Stefanosem Tsitsipasem a stejně jako v Barceloně a Monte Carlu vypadl v semifinále.

Triumf ve španělské metropoli Strýcovou posune v deblovém žebříčku WTA na třetí místo. Světové čtyřhře tak bude od pondělka kralovat české trio Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková a Strýcová, pro niž je třetí příčka osobním maximem.

Třiatřicetiletá Strýcová s tchajwanskou partnerkou už letos vyhrály turnaj v Dubaji, vloni získaly první cennou trofej v Indian Wells. Česká hráčka rozšířila svou sbírku deblových titulů na 25.

V Madridu dnes nedaly soupeřkám, které ve čtvrtfinále vyřadily Siniakovou s Krejčíkovou, šanci a obě si spravily chuť po brzkém konci ve dvouhře. V úvodním setu se rychle ujaly vedení 4:1 a i přes jednu ztrátu podání ho za 36 minut získaly. Ve druhé sadě už byl česko-tchajwanský pár na servisu neomylný a zápas uzavřel při prvním mečbolu po podání Sie Šu-wej.

"Moc jsem si to užila, a to nejen z tenisového hlediska, ale i naše přátelství. Na kurtu si užijeme spoustu legrace a s ní je prostě radost hrát," chválila Strýcová partnerku po čtvrtém letošním společném startu. "Ještě je před námi spousta turnajů na různých površích. Tohle byl náš první společný na antuce. Uvidíme, jak to půjde dál, ale zatím to funguje skvěle," dodala.

Djokovič porazil Thiema a bude v Madridu útočit na třetí titul

Srbský tenista Novak Djokovič postoupil potřetí v kariéře do finále turnaje v Madridu a bude na španělské antuce útočit na třetí titul. První hráč světového žebříčku porazil ve vyrovnaném semifinále Rakušana Dominica Thiema 7:6, 7:6.

Jednatřicetiletý Djokovič se letos do finále dostal teprve podruhé po lednovém triumfu na Australian Open. O titul se utká s Řekem Stefanem Tsitsipasem, čtvrtfinálovým přemožitelem německého obhájce Alexandera Zvereva.

Vítěz posledních tří grandslamů Djokovič udolal Thiema v náročné bitvě od základní čáry za dvě hodiny a 22 minut. Zatímco srbský tenista prošel do semifinále bez boje po zdravotních problémech Marina Čiliče, Thiem, který minulý týden ovládl turnaj v Barceloně, měl v nohách třísetovou řež s Rogerem Federerem.

Nadal nevyhraje ani v Madridu

Ani třetí letošní turnaj na své oblíbené antuce Rafael Nadal nevyhraje. Španělský tenista dnes poprvé v kariéře prohrál se Stefanosem Tsitsipasem a stejně jako v Barceloně a Monte Carlu vypadl v semifinále.

S dvacetiletým Řekem, kterému v předchozích třech vzájemných zápasech nepovolil ani set, prohrál pětinásobný vítěz madridského turnaje za dvě a půl hodiny 4:6, 6:2, 3:6.

"Tohle je nejvíc. Mám ohromnou radost, že jsem dneska uspěl. Bojuju, jsem v transu. Užívám si tenis naplno. Tohle vítězství je prostě neuvěřitelné," rozplýval se Tsitsipas. Před týdnem ovládl turnaj v Estorilu a nyní má na kontě sérii osmi vyhraných zápasů. V pondělním žebříčku ATP se posune minimálně na sedmé místo a bude nejvýš v kariéře.

Nadalovi sebral v zápase, který skončil chvíli před půlnocí, šestkrát podání. Sám čelil 16 brejkbolům a 11 jich odvrátil. "Hlavní je hlava a rozhodnost v klíčových chvílích. Musel jsem využít všechny příležitosti. Rafa je bojovník, nic vám nedá zadarmo. Je třeba bojovat v každé výměně," uvedl Tsitsipas.

"Přesně jsem věděl, co musím hrát, ale nešlo mi to. Bojoval jsem. Moc jsem mu to neztížil svým forhendem," řekl Nadal. "On hrál samozřejmě dobře, agresivně. Já jsem mu to ale usnadnil. Nehrál jsem dost dobře, jinak bych vyhrál. Na antuce jsem celé roky vyhrával, letos to tak není. Byl jsem blízko, ale nepovedlo se mi zvítězit. Musím to vzít, ale to neznamená, že se to nepokusím změnit," uvedl držitel rekordních 11 titulů z Roland Garros.

Bertensová překazila Halepové návrat na tenisový trůn

Nizozemská tenistka Kiki Bertensová získala na antukovém turnaji v Madridu nejcennější titul v kariéře. Sedmadvacetiletá hráčka, jež vloni ve finále na španělské antuce podlehla Petře Kvitové, dnes zdolala Simonu Halepovou 6:4, 6:4 a překazila rumunské soupeřce návrat do čela světového žebříčku.

Bertensová tentokrát ve španělské metropoli vyřadila Kvitovou v semifinále a k devátému titulu dokráčela jako první hráčka v historii madridského turnaje bez ztráty setu. V pořadí WTA se posune nejvýš v kariéře na čtvrtou příčku. Žádná nizozemská tenistka nikdy tak vysoko nebyla.

Halepová útočila v Madridu při čtvrté finálové účasti na třetí titul a pokud by uspěla, vystřídala by na prvním místě světového pořadí Naomi Ósakaovou. Japonka ale vedení udrží a Halepová postoupí na druhé místo. Dosavadní dvojka Petra Kvitová po neúspěšné obhajobě titulu klesne za Bertensovou na pátou příčku.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 7,279.270 eur):

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (1-Srb.) - Thiem (5-Rak.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), Tsitsipas (8-Řec.) - Nadal (2-Šp.) 6:4, 2:6, 6:3.

Ženy (dotace 7,021.128 eur):

Dvouhra - finále:

Bertensová (7-Niz.) - Halepová (3-Rum.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Strýcová, Sie Šu-wej (5-ČR/Tchaj-wan) - Dabrowská, Sü I-fan (6-Kan./Čína) 6:3, 6:1.