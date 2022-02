Berrettini a Alcaraz vyhráli noční tenisové dohrávky v deštivém Riu

Rio de Janeiro - Semifinalista Australian Open Ital Matteo Berrettini a Španěl Carlos Alcaraz vyhráli noční přerušené zápasy teprve druhého kola na antukovém turnaji v Riu de Janeiro, jehož program zpozdilo deštivé počasí. Alcaraz vybojoval postup do čtvrtfinále krátce před druhou hodinou ranní.

V první dohrávce Berrettini dotáhl k výhře třísetovou bitvu s domácím tenistou Thiagem Monteirem. Do půlnoci zbývalo v Brazílii jen pár minut. "Ve druhém setu jsem měl dva mečboly, ale Thiago byl silný. Teď je tady půlnoc a my hrajeme. Chce to silnou psychiku," řekl po výhře 6:4, 6:7 a 6:3 Berrettini, jenž se po semifinálové účasti na grandslamu v Melbourne dostal ve světovém žebříčku na životní šesté místo.

Jeho příští soupeř Alcaraz následně s Argentincem Federicem Delbonisem nastoupili za stavu 5:4 a skončili ve dvě hodiny ráno. Španěl zvítězil 6:4 a 7:6.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Riu de Janeiro

(antuka, dotace 1,815.115 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Berrettini (1-It.) - Monteiro (Braz.) 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, Alcaraz (7-Šp.) - Delbonis (Arg.) 6:4, 7:6 (7:1).

Turnaj mužů v Dauhá

(tvrdý povrch, dotace 1,176.595 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Basilašvili (3-Gruz.) - Rinderknech (Fr.) 6:4, 6:2, Bautista (Šp.) - Chačanov (6-Rus.) 2:6, 6:3, 7:5.

Čtyřhra - finále:

Koolhof, Skupski (3-Niz./Brit.) - Bopanna, Shapovalov (Indie/Kan.) 7:6 (7:4), 6:1.

Turnaj žen v Dubaji

(tvrdý povrch, dotace 768.680 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Kuděrmětovová (Rus.) - Vondroušová (ČR) bez boje, Ostapenková (Lot.) - Halepová (Rum.) 2:6, 7:6 (7:0), 6:0.

Čtyřhra - semifinále:

L. Kičenoková, Ostapenková (Ukr./Lot.) - Hradecká, Mirzaová (ČR/Indie) 2:6, 6:2, 10:7.

Turnaj mužů v Delray Beach (tvrdý povrch, dotace 664.275 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Norrie (1-Brit.) - Korda (5-USA) 6:2, 1:6, 7:6 (7:4), Opelka (2-USA) - Mannarino (7-Fr.) 7:6 (7:2), 3:6, 6:1, Millman (Austr.) - Dimitrov (3-Bulh.) 6:4, 6:4, Paul (4-USA) - Kozlov (USA) 6:3, 6:1. Turnaj mužů v Marseille (tvrdý povrch, dotace 622.510 eur): Dvouhra - čtvrtfinále: Safiullin (Rus.) - Tsitsipas (1-Řec.) 6:4, 6:4, Rubljov (2-Rus.) - Pouille (Fr.) 6:3, 1:6, 6:2, Auger-Aliassime (3-Kan.) - Ivaška (5-Běl.) 6:3, 6:4, Bonzi (9-Fr.) - Karacev (4-Rus.) 6:1, 6:3.