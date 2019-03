Nezávislý americký senátor Bernie Sanders dnes zahájil kampaň před prezidentskými volbami v roce 2020 vystoupením v New Yorku

New York - Nezávislý americký senátor Bernie Sanders dnes zahájil kampaň před prezidentskými volbami v roce 2020 vystoupením v New Yorku, kde s rodinou prožil první roky života. Oproti kampani před posledními volbami nyní Sanders zvolil osobnější přístup, napsala agentura Reuters. Senátor hovořil o finančních potížích své rodiny, které dával do kontrastu s bezproblémovým mládím současného prezidenta Donalda Trumpa.

"Moje zkušenosti z dětství, život v rodině, která měla ekonomické problémy, silně ovlivnily můj život a moje hodnoty," řekl 77letý politik na mítinku v areálu školy Brooklyn College, do níž sám kdysi docházel. "Na rozdíl od Donalda Trumpa, který nechal 800.000 federálních zaměstnanců bez příjmu na zaplacení účtů, vím, jaké to je být v rodině, která žije od výplaty k výplatě," pokračoval Sanders, který se uchází o prezidentskou nominace Demokratické strany pro volby v příštím roce.

Senátor za stát Vermont prohlásil, že tentokrát získá nominaci Demokratické strany a porazí i Trumpa, kterého označil za nejnebezpečnějšího prezidenta v moderních dějinách Spojených států. Slíbil, že bude bojovat za "ekonomickou spravedlnost, sociální spravedlnost, rasovou spravedlnost a environmentální spravedlnost".

Před volbami z roku 2016 se Sandersovy projevy věnovaly takřka výhradně politickým plánům, avšak dnes demokratický kandidát promluvil i o svém původu a židovském vyznání. Reuters uvádí, že nový přístup zřejmě odráží snahu najít způsob, jak vyniknout v početném a různorodém poli uchazečů Demokratické strany o Bílý dům. Podle agentury AP na jeho dnešní projev celé hodiny v zimním počasí čekali stoupenci s transparenty.

Sanders je synem polského imigranta a příznivcům v Brooklynu popsal, jak jeho otec uprchl před chudobou a antisemitismem, přičemž dodal, že otcovu rodinu nakonec "zničili" nacisté. "Když spouštíme tuto prezidentskou kampaň, zasloužíte si vědět, odkud pocházím, protože rodinná historie výrazně ovlivňuje hodnoty, které jako dospělí přijímáme," uvedl.

Sanderse podle Reuters v rámci prvního víkendu kampaně čekají ještě dvě nedělní vystoupení ve městě Selma v Alabamě a později v Chicagu. Jeho konkurenti do demokratických primárek ale rovněž nezahálí. Například senátoři Cory Booker a Sherrod Brown měli v plánu akce v Jižní Karolíně a Elizabeth Warrenová zase ve státě Iowa.