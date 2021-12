Berndt při prvním startu v sezoně nedokončil 1. kolo, vyhrál Foss-Solevaag

Madonna di Campiglio (Itálie) - Ondřej Berndt při premiérovém startu ve Světovém poháru ve sjezdovém lyžování v sezoně nedokončil první kolo slalomu v Madonně di Campiglio. Druhý slalom sezony vyhrál v italském středisku Nor Sebastian Foss-Solevaag, který těžil z pádu dlouho suverénního Francouze Clémenta Noëla těsně před cílem.

Vítěz úvodního slalomu ve Val d'Isere Noël měl po prvním kole náskok 53 setin na Fosse-Solevaaga. Ve druhém jej postupně zvýšil až na sekundu a mířil za desátým triumfem v SP, ale v závěru chyboval, minul poslední branku a cílem projel vleže.

"Byl to skvělý závod až do posledních dvou branek. Vážně nevím, jak jsem mohl takhle spadnout. Seběhlo se to hrozně rychle, ale to se při závodění občas stává," řekl Noël. "Je mi ho vážně líto. Jel opravdu dobře, je skvělý celou sezonu. Já jsem byl holt dneska vyrovnanější," prohlásil Foss-Solevaag.

Mistr světa z Cortiny Foss-Solevaag si tak připsal druhou výhru v SP v kariéře, poprvé zvítězil v lednu ve Flachau. Druhý skončil se ztrátou jedné desetiny Francouz Alexis Pinturault, který si polepšil z pátého místa. Třetí zůstal o další setinu zpět Švéd Kristoffer Jakobsen.

Berndt v SP naposledy startoval v lednu ve Schladmingu, poslední body si připsal ještě o rok dříve v kombinaci ve Wengenu. Dnes po několika zaváháních přišel o naději na postup a nakonec první kolo nedokončil.

"Mám za sebou hodně náročný program obsahující trénink ve Pfelders, Evropský pohár v Obereggenu a sérii závodů FIS. Pokoušel jsem se kvůli ZOH sjet potřebné body. Nakonec jsem se rozhodl i přes nachlazení jet i Světák v Madonně, protože v této fázi prostě nemám co ztratit,“ citoval Berndta, který na únorovém MS obsadil ve slalomu 17. místo, web lyžařského svazu.

Muži - slalom: 1. Foss Solevaag (Nor.) 1:34.59 (46,26+48,33), 2. Pinturault (Fr.) -0,10 (46,53+48,16), 3. Jakobsen (Švéd.) -0,11 (46,43+48,27), 4. Vinatzer (It.) -0,26 (46,65+48,20), 5. Haugan (Nor.) -0,85 (47,25+48,19), 6. Meillard (Švýc.) -0,94 (47,88+47,65), 7. Razzoli (It.) -1,00 (47,44+48,15), 8. Kojama (Jap.) -1,07 (47,65+48,01), 9. Muffat-Jeandet (Fr.) -1,15 (47,31+48,43), 10. Maurberger (It.) -1,20 (47,41+48, 38), ...Berndt (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 10 závodů): 1. Foss Solevaag a Jakobsen 140, 3. Noël (Fr.) 100, 4. Pinturault 80, 5. Zubčič (Chorv.) 75, 6. Razzoli a Haugan 65.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 36 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 633, 2. Mayer (Rak.) 405, 3. Kilde (Nor.) 329, 4. Pinturault 314, 5. Kristoffersen (Nor.) 287, 6. Kriechmayr (Rak.) 277.