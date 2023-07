Berlínské plovárny trápí řádění výtržníků, město plánuje řadu protiopatření

Berlín - Berlínské radnici došla trpělivost s výtržnostmi na koupalištích. Konzervativní primátor Kai Wegner chce, aby se násilníci už na plovárny nedostali, ve hře tak jsou vstupenky na jméno, kontroly dokladů nebo videokamery u vstupu. Za rvačkami a šikanováním návštěvníků a personálu stojí mladí lidé s převážně přistěhovaleckým původem, uvedl Wegner. Zároveň ale varoval před předsudky vůči přistěhovalcům.

Jeden z řady násilných incidentů se odehrál před týdnem v neděli na koupališti Prinzenbad v berlínské čtvrti Kreuzberg. Rozbuškou se stal rozhovor 14leté dívky s dvojicí mladíků ve věku 18 a 20 let. Dívka se cítila od staršího z mužů obtěžována, proto na sebe křikem upoutala pozornost. Situace se vyhrotila krátce poté, co přišel sestře na pomoc její 17letý bratr s dalšími mladíky. Skupina nejprve zbila 20letého muže a následně i jeho známého. Mladší z mladíků skončil v ambulantní péči, starší byl hospitalizován.

Na výtržnosti některých návštěvníků si stěžují nejen ostatní plavci, ale také zaměstnanci plováren, kteří se rovněž stávají terčem agrese. Špatnou pověst má kvůli tomu v Berlíně nejen plovárna Prinzenbad, ale také Columbiabad v Neuköllnu a koupaliště v Pankowě. Personál koupaliště Columbiabad si už v červnu stěžoval zastřešujícímu komunálního podniku Berliner Bäder-Betriebe (BBB) na neúnosnost urážek i útoků.

BBB v prohlášení uvedl, že je vývojem znepokojen. "Následky škodí našim hostům, kteří se musejí vypořádat s policejními zásahy, s vyklízením koupališť, s omezením otevírací doby a zavřenými atrakcemi," uvedl podnik. Některá koupaliště mimo jiné uzavřela skluzavky, které výtržníci vzali útokem. Za násilnostmi stojí často mladí lidé, podle médií a svědků často z řad arabských a čečenských klanů.

Častý přistěhovalecký původ násilníků potvrdil i primátor Wegner, který zároveň varuje před tím, aby veřejnost svůj hněv obrátila proti cizincům. "Na koupalištích je plno návštěvníků s migračním původem, kteří jsou slušní a kteří se ve vedrech chtějí stejně jako ostatní ochladit v bazénu a odpočinout si," prohlásil. Podobně pestrý původ mají i zaměstnanci plováren, ale ani to útokům a svárům předejít nedokáže. Podle Wegnera teď nezbývá než proti násilníkům tvrdě zakročit.

"Musíme přistoupit ke konkrétním opatřením," řekl Wegner ve čtvrtečním rozhovoru s veřejnoprávní televizí ZDF. "Musíme využít možnosti, aby se násilníci na koupaliště už nedostali," uvedl. Chce proto, aby koupaliště výtržníkům zakázala vstup a aby toto opatření důsledně vymáhala.

Koupaliště možnost zapovídání vstupu už nyní využívají, za posledních pět let dostalo zákaz přes 700 lidí, jak podnik BBB sdělil zákonodárcům regionální berlínské Poslanecké sněmovny. Problém je ale s kontrolou takového zákazu. Řešením by podle Wegnera mohly být vstupenky na jméno, což by obsluha ověřovala podle dokladu, případně podle průkazky. To bude vyžadovat více personálu a také větší náklady, podle primátora je to ale nezbytné.

Na nejproblematičtějších koupalištích chce mít Wegner u vstupů videokamery. "Na problémových plovárnách, kde často k výtržnostem dochází, bych chtěl také mobilní policejní stanice," řekl. Takové stanice nejsou v Berlíně výjimečné, policie je provozuje v dodávkách a pravidelně fungují na různých místech metropole. Plošné nasazení policistů na koupalištích ale primátor odmítá. "Policisté nejsou žádní náhradní plavčíci," řekl.

Německá média dávají výtržnictví na koupalištích do souvislosti se silvestrovským násilím, kdy skupinky mladíků cíleně napadaly policisty a záchranáře. S násilnostmi se během oslav příchodu nového roku potýkalo několik německých měst, rozsah útoků v Berlíně ale zemi a politické představitele šokoval. Radnice se po silvestrovských událostech rozhodla, že investuje více peněz a úsilí do práce s mládeží a že pro ni vybuduje volnočasová místa. Zaměřit se chce také na sociální propojení a integraci společnosti, protože mezi silvestrovskými útočníky byla řada mladých s přistěhovaleckými kořeny.