Berlínská zeď vznikla podle prezidenta Steinmeiera ze lži

Berlín - Berlínská zeď před 60 lety vznikla ze lži, podle které východní Německou demokratickou republiku (NDR) ze Západu ohrožoval fašismus, ve skutečnosti byla důkazem toho, že komunistický režim ztratil důvěru svých občanů. Dnes to u příležitosti 60. výročí stavby betonové bariéry prohlásil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Zdůraznil také, že vzpomínky na zeď nesmí zůstat minulostí, neboť zeď je aktuální i budoucí připomínkou toho, že demokracie není samozřejmostí.

"Na počátku byla lež. A zhmotněním zdi bylo slovo antifašistický val," řekl prezident o termínu, který východoněmecký režim používal pro označení betonové bariéry. "Věřil tomu vůbec někdo? Zeď nevznikla kvůli tomu, aby zabránila Západu v dobývání Východu, ale kvůli tomu, že stát musel zavřít své občany, aby vůbec mohl fungovat," uvedl Steinmeier během vzpomínkové ceremonie před kaplí Smíření v ulici Bernauer Strasse, kde je Památník berlínské zdi.

Na stejné téma v projevu hovořil i berlínský starosta Michael Müller. "Oficiálně to byl antifašistický ochranný val," řekl Müller. "Pravda byla jiná. Vedení východoněmecké Jednotné socialistické strany Německa (SED) si muselo přiznat, že přišlo o důvěru obyvatel. Do výstavby zdi uprchlo na Západ 3,5 milionu lidí. Mnozí byli mladí a s dobrým vzděláním. SED na to měla jediné řešení, a to zavřít své vlastní obyvatele," dodal Müller.

Steinmeier v proslovu vyzval Němce, aby vzpomínku na zeď nenechávali minulosti. "Je to živoucí připomínka pro dnešek i zítřek, že za demokracii musíme bojovat, že demokracii musíme bránit," řekl.

Müller řekl, že dnes je Berlín po celém světě znám jako město svobody. "Nesmíme ale zapomenout, jak tvrdě musela být svoboda vybojována," řekl s tím, že ani zeď nezabránila útěkům východních Němců na Západ. "Mnozí za to zaplatili svými životy," připomenul. Za dobu své existence do sklonku roku 1989 si berlínská zeď vyžádala nejméně 140 obětí.

Müller rovněž řekl, že znovusjednocení Berlína a celého Německa je velkým triumfem východních Němců, kteří vyrazili do ulic demonstrovat za demokracii. "A za to jsme vám vděční," dodal.