Berlinale pro mě bylo překvapením, řekl režisér filmu Kdyby radši hořelo

Berlín - Jako velkou radost a velké překvapení hodnotí český režisér Adam Koloman Rybanský zařazení svého absolventského snímku Kdyby radši hořelo do programu vyhlášeného mezinárodního filmového festivalu Berlinale. Film pracuje s nadsázkou, se strachem a se šířením dezinformací, což jsou aktuální témata nejen v České republice, ale i v zahraničí. Rybanský proto očekává, že film osloví nejen české diváky.

"Věřím, že to bude zajímat i zahraniční publikum. To, že nás vzali na Berlinale, znamená, že jsme zajímaví pro tvůrce festivalového programu," řekl Rybanský v rozhovoru s ČTK. "Není to jen o tom, co řešíme u nás, téma je univerzální, hlavně tedy v Evropě a střední Evropě, kde vzniká polarizace společnost a strach z něčeho neznámého," uvedl.

Film, který má dnes premiéru před diváckou veřejností, se odehrává na pozadí vesnice, kde idylu velikonočního jarmarku naruší nehoda dodávky, jejíž řidič vjede do davu. Řidiči se podařilo utéct, takže nikdo neví, co se vlastně stalo. Mezi obyvateli se tak rychle šíří přesvědčení, že incident byl teroristickým činem. Zaskočená vesnice tak spoléhá na ochranu od dobrovolných hasičů, jejichž náčelníka ztvárnil herec Miroslav Krobot.

Berlinale označuje Kdyby radši hořelo za lakonický film, který odhaluje příčiny rasismu. Snímek je zařazen v nesoutěžní sekci Panorama, ve které se od ostatních filmů svým komediálním žánrem odlišuje. "U sebe, když jsem to psal a sám si to definoval, tak to popisuju jako absurdní komedii, možná spíše tragikomedii. Do jaké míry je to absurdní, to těžko říct, ale určitě se tam hodně pracuje s nadsázkou. Je to možná do jisté míry i satira," řekl Rybanský. Dodal, že přesnější popis a zařazení by rád nechal na ostatních.

Rybanský ve své tvorbě rád využívá vesnické prostředí. "Já z takového místa pocházím, ne úplně z vesnice, ale maloměsta, takže čemu rozumím, je právě takovýto život, protože je to i můj život," řekl. "Pro mě je to zásadní. Neumím si představit, že bych dělal film, který se odehrává v Praze, že bych tomu rozuměl, že by mě to samotného zajímalo," uvedl.

Film podle Rybanského rozhodně není pohledem někoho z města a jeho představou života na vsi. "Dovolím si tvrdit, že to tak v mém případě není, já jsem fakt z toho místa a snažím se na to nahlížet s pochopením," uvedl.

Účast na Berlinale je pro Rybanského velkým úspěchem, neboť Kdyby radši hořelo je režisérovým absolventským filmem. "Samozřejmě je to velké překvapení a velká radost, že něco takového se nám povedlo, že to předčilo naše očekávání a myslím, že i naše ambice," řekl Rybanský. S filmem si přál sice vystoupit na nějakém festivalu, pozvánku do Berlína ale nečekal. Tu nakonec dostal prakticky na poslední chvíli v lednu. "Byl to velký šok, protože jsme s tím už nepočítali a nedoufali v to," uvedl.

Za základ úspěchu považuje Rybanský dobrý scénář, který napsal spolu s Lukášem Csicselym. Díky scénáři pak na roli ve filmu kývly výrazné herecké osobnosti. V hlavních rolích se vedle Krobota představili i Michal Isteník či Anna Polívková. Producent Pavel Vácha řekl ČTK, že Polívková měla z nabídky radost. "Řekla, že ji studenti obecně do svých školních filmů neoslovovali a že je ráda, že ji někdo požádal, že má pocit, že byla vlastně tady z té kategorie herců, kterým se volá, aby pomohli studentům, vyčleněna. Takže jí to vlastně polichotilo," uvedl Vácha.

Zatímco získání herců podle Rybanského složité nebylo, zajištění financí bylo velice těžké. Vznik filmu podpořily Zlínský kraj, Česká televize a Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění (FAMU), naopak u Státního fondu kinematografie filmaři s opakovanými žádostmi úspěšní nebyli.