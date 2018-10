Berlín/Brusel/Washington - Německo by nemělo schválit dodávky zbraní do Saúdské Arábie, dokud se nevyšetří okolnosti smrti novináře Džamála Chášukdžího. V programu německé veřejnoprávní televize ARD to dnes řekl ministr zahraničí Heiko Maas. Zpochybnil tak zářijové rozhodnutí Berlína prodat do Rijádu německý dělostřelecký systém.

"Dokud vyšetřování probíhá, dokud nevíme, co se tam stalo, není důvod k pozitivním rozhodnutím ohledně vývozu zbraní do Saúdské Arábie," řekl ministr v pořadu Tagesthemen.

Důrazná slova na adresu Saúdské Arábie dnes večer zazněla i z Bruselu. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová označila Chášukdžího smrt za "krajně pobuřující". Evropská unie podle ní "trvá na zevrubném, důvěryhodném a transparentním vyšetřování, které odhalí všechny okolnosti novinářovy smrti. EU žádá, aby se pachatelé ze svého činu plně zodpovídali".

Zdrženlivé stanovisko naopak potvrdil prezident USA Donald Trump. Na volebním shromáždění v Nevadě prohlásil, že absence informací o místě, kde se nachází tělo Chášukdžího, je znepokojivá. Poznamenal nicméně, že saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán zřejmě o zabití novináře nevěděl.

"Zrušení dodávky vojenského zařízení do Saúdské Arábie by mnohem víc poškodilo nás než je," varoval americký prezident a dodal, že USA mají i jiné možnosti reakce včetně sankcí.