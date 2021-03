Berlín zkušebně otevře divadla a koncertní síně, podmínka je test

Berlín - Berlínská kulturní scéna slaví, neboť po měsících nucené uzávěry vyvolané pandemií nemoci covid-19 je možné opět zajít do divadla či na koncert. Radost ale kazí přísná hygienická opatření, nutnost podstoupit koronavirový test a fakt, že se vstupenky zdaleka nedostanou na každého zájemce. I tak ale Oliver Reese, který je intendantem divadelní scény Berliner Ensemble, zůstává optimistický. V rozhovoru se zahraničními novináři vyjádřil naději, že zkušební provoz je slibným začátkem návratu kultury.

"Lístky byly přibližně za čtyři minuty vyprodané," řekl Reese o mimořádném zájmu o představení Panikherz, kterým dnes Berliner Ensemble pilotní projekt zahájí. "Z analýz navíc vyplývá, že lístek si koupilo mnoho lidí, kteří ještě v Berliner Ensemble nikdy nebyli. A to je pro nás obzvláště pěkná zpráva," řekl.

Do projektu, který potrvá do 4. dubna, jsou zapojeni vedle Berliner Ensemble také Berlínští filharmonici, Berlínská státní opera, Německá opera Berlín, divadlo Volksbühne, hudební scéna Konzerthaus nebo turistická organizace visitBerlin.

"Samozřejmě doufáme, že tento pilotní projekt přispěje k tomu, že se kulturní podniky brzy otevřou," věří Reese. "Nevíme ale, co se 4. dubna stane a co bude v květnu," řekl. Svázání provozu kultury s takzvanou sedmidenní incidencí, která udává počet nových případů infekce na 100.000 obyvatel za týdenní období, ale nepovažuje za šťastné. Raději by se vydal podobnou cestou jako Španělsko, Polsko nebo Lucembursko. "Zde divadla hrají, opery jsou otevřené," řekl.

Zachování přístupu ke kultuře je podle Reeseho obzvláště za pandemie důležité, neboť slouží k uklidnění vypjaté atmosféry a k útěku od reality. Toho se Berliner Ensemble drží i pří výběru dnešní hry, která je adaptací autobiografického románu německého spisovatele Benjamina von Stuckrada-Barreho. Stuckrad-Barre v knize s dávkou naděje popisuje problémy, se kterými se potýkal, včetně opakovaného boje s drogovou závislostí. "Nemyslím si, že by lidé chtěli vidět kusy o koronaviru," dodal.

I když se kulturní instituce svým programem pandemii chtějí vyhnout, zůstává toto téma všudypřítomné. Již s nákupem lístku za jednotnou cenu 20 euro (523 korun) totiž diváci a posluchači získávají poukaz na koronavirový test. Ten musí publikum podstoupit v jednom z pěti určených středisek nejdříve 12 hodin před představením. "Pokud test odhalí přítomnost koronaviru, dostanou lidé peníze zpět," řekl Reese.

Při vstupu do divadla nebo opery budou uvaděči kontrolovat nejen lístek a výsledek rozboru, ale také doklad totožnosti, aby bylo možné v případě pozdějšího zjištění infekce dohledat účastníky. Zasedací pořádek se podle Reeseho řídí šachovnicovým vzorem, aby lidé seděli vždy jen ob jedno místo. "Nabízíme tak polovinu sálu, což je 350 míst," vysvětlil. Toto usazení platí i pro členy stejné domácnosti, kteří také nesmí sedět spolu. Nezbytné je také po celou dobu návštěvy nosit roušku či respirátor.

Na pilotní projekt se kulturní instituce dívají i jako na příslib zlepšení ekonomické situace. Také Berliner Ensemble muselo využít kurzarbeit, což je vládní opatření na ochranu pracovních míst. Zaměstnancům s nuceně zkrácenou pracovní dobou doplácí část mzdy stát. Díky kurzarbeitu se Berliner Ensemble udržel s loňským hospodařením v černých číslech. "Jak to bude letos, to říci nedovedu. Odhad je ale mnohem horší, než byl loňský rok," dodal Reese.