Berlín bude vždy na straně Izraele, prohlásil Scholz v Tel Avivu

Berlín/Tel Aviv - Německo bude vždy stát po boku Izraele, prohlásil dnes na návštěvě Tel Avivu německý kancléř Olaf Scholz. Dodal, že Berlín k tomu zavazuje jeho odpovědnost za holokaust, informuje list The Times of Israel (Tol). Scholz se do Izraele vydal podobně jako řada dalších západních představitelů po překvapivém a brutálním útoku radikálního hnutí Hamás ze 7. října, který si vyžádal přes 1400 obětí, většinou civilistů. Židovský stát ve středu navštíví i americký prezident Joe Biden.

"Jak jsem řekl minulý týden v Bundestagu, v těžkých dobách má Německo jen jedno místo, a to je po boku Izraele," řekl Scholz. "Je důležité dnes zde v Izraeli, v této obtížné situaci, jasně říci: Německá historie a naše odpovědnost vyplývající z holokaustu nám ukládá zajistit existenci a bezpečnost Izraele," dodal na společné tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Scholz varoval "všechny ostatní aktéry, aby do tohoto konfliktu nevstupovali", protože by to byla "velká a neodpustitelná chyba". Patrně tak narážel na Teherán a libanonské šíitské hnutí Hizballáh, které již před odletem do Tel Avivu varoval před zapojením se do války na straně Hamásu.

Izraelský premiér Netanjahu po setkání se Scholzem prohlásil, že útok Hamásu představuje "nejhorší zločiny spáchané na Židech od dob holokaustu. Hamás je nový nacista, Hamás je ISIS, v některých případech horší než nacisté," dodal Netanjahu.

ISIS je jedna ze zkratek používaných pro teroristickou organizaci Islámský stát, která na vrcholu moci v letech 2014 a 2015 ovládala severní část Iráku a východ Sýrie a na dobytých územích se dopouštěla mimo jiné masakrů civilního obyvatelstva. V Iráku byl IS poražen na konci roku 2017, v Sýrii bylo jím původně ovládané území dobyto až v roce 2019.

Netanjahu vyzval "svět, aby se spojil po boku Izraele a porazil Hamás, stejně jako se kdysi sjednotil, aby porazil nacisty". Pokud tato zvěrstva "nebudou zastavena tady, velmi brzy se dostanou i k vám," dodal.

Scholz také s Netanjahuem hovořil o tom, jak dostat humanitární pomoc civilistům v obléhaném Pásmu Gazy, kde počet obětí po izraelském bombardování podle tamního ministerstva zdravotnictví stoupl na 3000. Dalších 12.500 lidí tam bylo od 7. října zraněno. Scholz uvedl, že toto téma nadnese i při jednání s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím.

V Sinajské poušti v Egyptě, který kontroluje hraniční přechod Rafáh, jediný přechod, který je aktuálně potenciální cestou ven z Gazy, se již několik dní hromadí zahraniční pomoc. Rafáh je povětšinou zavřený kvůli chybějící dohodě mezi Izraelem a Káhirou.

"Německo a Izrael jsou zajedno v tom, že jsou demokratickými státy, které jednají spravedlivě a i v extrémních situacích s ohledem na právo. S premiérem jsem hovořil o způsobech, jak umožnit lidem v Gaze co nejrychleji obdržet humanitární pomoc," řekl Scholz. "Chceme chránit civilisty a zabránit jejich úmrtí," dodal.

Scholz varoval Írán a Hizballáh, jordánský král žádá zastavení bojů

Německý kancléř Olaf Scholz varoval Írán a libanonské hnutí Hizballáh před zapojením do konfliktu mezi Izraelem a radikální palestinskou organizací Hamás. Prohlásil to v Berlíně po dnešním jednání s jordánským králem Abdalláhem II. Král řekl, že odsuzuje vraždění na obou stranách a že požaduje zastavení bojů v zájmu uchránění životů civilistů. Uvedl rovněž, že Jordánsko a ani Egypt nemohou přijmout žádné palestinské běžence. Scholz dnes odlétá na návštěvu Izraele.

"Výslovně znovu varuji Hizballáh a Írán před zásahem do tohoto konfliktu," řekl Scholz. Uvedl, že Německo stojí neochvějně na straně Izraele, který má právo bránit se a chránit své obyvatele. "Odsuzujeme činy Hamásu," řekl. "Palestinci nejsou Hamás a Hamás nemá právo hovořit za Palestince," dodal.

Jordánský král řekl, že odsuzuje vraždění na obou stranách. "Musíme tuto válku zastavit, a zabránit tak obětem, ať už jsou jakéhokoli vyznání a jakékoli národnosti," prohlásil. Zároveň kritizoval humanitární situaci v palestinském Pásmu Gazy. "Stovky tisíc lidí žijí bez přístupu k vodě, elektřině, potravinám. To je nepřijatelné," uvedl.

Izrael se očividně připravuje vyslat vojáky do Pásma Gazy v reakci na útok Hamásu, který 7. října zahájil pozemní a vzdušný útok na Izrael, po němž zemřelo nejméně 1400 lidí, většinou civilistů. Odvetné izraelské útoky v Pásmu Gazy si od začátku konfliktu vyžádaly přes 2800 palestinských obětí.

Podle Scholze, který dnes odlétá na návštěvu Izraele, je třeba do Gazy ponechat otevřený přístup humanitární pomoci. Civilisté nicméně v Pásmu Gazy musí podle vyjádření jordánského krále zůstat. "Červená linie a plán je žádní uprchlíci v Jordánsku a Egyptě. To je záležitost, která se musí vyřešit uvnitř Gazy a Západního břehu a nelze ji přenášet na bedra ostatních," řekl Abdalláh II. o tom, že Palestinci musí zůstat na svých územích. Král dodal, že jedinou cestou k míru je takzvané řešení dvou států, tedy samostatné Palestiny sousedící s Izraelem. Kromě Izraele má Scholz v plánu navštívit také Egypt.