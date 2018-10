Berlín - Bulhara Severina Krasimirova podezřelého z vraždy bulharské novinářky Viktorije Marinovové vydá Německo do vlasti během následujících deseti dní. S odvoláním na rozhodnutí soudu v severoněmeckém Celle o tom dnes informovala agentura DPA. Podle německé generální prokuratury se Krasimirov přiznal, že novinářku zbil, popřel ale, že by ji znásilnil, okradl či chtěl připravit o život.

Vrchní zemský soud v Celle uvalil na dvacetiletého Krasimirova vydávací vazbu. Na základě německých zákonů tak bude muset být do vlasti vydán během následujících deseti dní. Podle generální prokuratury lze s vydáním počítat "zakrátko". Muž proti vydání neprotestoval a souhlasil se zrychleným řízením.

Podezřelý se k činu, který mu klade za vinu bulharské státní zastupitelství, přiznal jen částečně. Uvedl, že třicetiletou televizní moderátorku Marinovovou v parku v severobulharském městě Ruse v sobotu po hádce zbil a pohodil do křoví. V době činu byl podle své výpovědi pod silným vlivem alkoholu a drog. Zároveň ale odmítl, že by měl v úmyslu ženu zabít. Podle německé prokuratury rovněž popřel, že by Marinovovou znásilnil a okradl o šperky a mobilní telefon, jak tvrdí bulharská policie.

Na základě Krasimirovovy výpovědi se německé státní zastupitelství nedomnívá, že by vražda novinářky Marinovové byla politicky motivovaná.

Také bulharská policie už dříve uvedla, že považuje za motiv činu sexuální násilí, souvislost s profesionální činností oběti je také podle ní málo pravděpodobná.

Marinovová pracovala pro bulharskou regionální televizi TVN a uváděla investigativní pořad, ve kterém upozorňovala mimo jiné na podvody s fondy EU. Její smrt vyvolala značnou pozornost vzhledem k dřívějším vraždám novinářů Daphne Caruanovoé Galiziové na Maltě a Jána Kuciaka na Slovensku, které jsou spojovány s prací obou žurnalistů.

Dvacetiletý Bulhar Severin Krasimirov byl zadržen v úterý ve městě Stade nedaleko Hamburku na základě evropského zatykače.