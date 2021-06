Berger doufá, že Euro po celé Evropě už nikdy nebude, fandí Česku a Anglii

Praha - Vicemistr Evropy z roku 1996 Patrik Berger doufá, že fotbalové Euro se už nikdy nebude hrát po celém kontinentu a v 11 zemích jako letos. Podle sedmačtyřicetiletého bývalého záložníka český tým není na dnes startujícím turnaji bez šance a má na to, aby postoupil ze základní skupiny. Vedle svěřenců Jaroslava Šilhavého bude Berger přát také Anglii, kde dlouho působil.

"Těším se. Ale myslím, že takhle rozházené Euro je i pro fandy blbé. Já upřednostňuji, aby to bylo v jedné zemi. Má to určitě lepší atmosféru. Udělali to tak, jak to udělali. Doufám, že už to takhle nikdy dělat nebudou," řekl novinářům Berger.

Některé země včetně české reprezentace mají během Eura i vzhledem k opatřením proti koronaviru základnu doma a k utkáním budou létat. "Je to divné. Já si pamatuji, že když jsem byl na Euru, celá země tím žije. Jsou tam fandové z celé Evropy, je to úplně něco jiného. Létat domů a pak na zápas, to je, jako kdyby to byla kvalifikace nebo nějaký přátelák. Není to úplně nejideálnější řešení," poznamenal Berger.

"Pro fanoušky to trochu ztratí náboj. Kluci to berou tak, že je to pořád Euro, a chtějí uspět. Ale i pro ně by bylo příjemné, kdyby byli celou dobu v jednom hotelu a věděli, že tam je jejich domov třeba na tu základní skupinu. Fandové se potom potulují v tom městě, kde týmy bydlí. Pamatuji, že byly dny, kdy jsme měli volno a mohli jsme si někam zajít na kafe a jídlo. V tom městě jsou fandové a je fajn se s nimi potkat," dodal.

Český tým na Euru v základní skupině postupně změří síly se Skotskem, Chorvatskem a Anglií. V přípravě nejprve před týdnem prohrál v Itálii 0:4 a pak v úterý v generálce porazil Albánii 3:1. "Zápas s Itálií byl trochu vystřízlivěním. Ale pořád je to příprava. V hokeji jsme měli přípravu fantastickou a jak jsme pak dopadli na mistrovství světa," podotkl Berger.

"Aspoň kluci spadli trochu na zem. Budou to muset odjezdit, jak to hráli celou kvalifikaci. Budou muset hrát jako tým a odmakat to. Nemyslím si, že jsou bez šancí. Bylo by fajn, kdyby postoupili ze skupiny," řekl autor českého gólu z finále Eura 1996, který ale ke zlatu nestačil.

Reprezentanti měli před 25 lety podobně těžkou skupinu, narazili na pozdější šampiony Němce, Itálii a Rusko. "Letí to strašně, já to vidím na dětech. Bylo to fajn, ale já jsem takový, že moc dozadu nekoukám. Už je to historie. Ano, bylo to skvělé, měli jsme fajn partu. Myslím, že to byl obrovský úspěch, stříbro pro nás nakonec bylo jako zlato. Ta skupina, ze které jsme vylezli, to byla skupina smrti. Nikdo nám nevěřil a my postoupili. Pak i soupeři ve čtvrtfinále (Portugalsko) a semifinále (Francie) byli strašně těžcí. Bylo to skvělé, ale život jde dál," podotkl Berger.

Po povedeném Euru v Anglii přestoupil do slavného Liverpoolu a v Anglii hrával i za Portsmouth, Aston Villu a Stoke. I proto bude na šampionátu fandit také výběru Albionu. "Myslím, že hodně silná je Francie, přál bych to samozřejmě našim klukům a mimo to Anglii. Zažil jsem tam nějaká léta, děti mi tam vyrostly. Mám tam spoustu kamarádů, mám k Anglii nějaký vztah, takže bych jim přál nějaký úspěch," uvedl Berger.

"Novináři v Anglii je pokaždé staví do role favoritů a nikdy se jim pořádně nic nepodařilo. Úspěch bych přál i trenérovi Garethu Southgateovi. Znám ho, párkrát jsme se potkali, je to hrozně hodný kluk. Jestli bude hrát od začátku Foden, je to určitě fotbalista, který by mohl na Euru zazářit. Ukazuje v Manchesteru City, že patří mezi světovou špičku mladých hráčů. Na toho se těším, na toho mě baví koukat," dodal bývalý hráč Slavie či Sparty.