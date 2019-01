Dauhá - Nad očekávání dobrý start do sezony prožil tenista Tomáš Berdych v Dauhá. Na svém prvním turnaji po zranění zad a půlroční pauze prohrál až ve finále, což ho před blížícím se Australian Open vzpružilo.

"Uspokojený ale nejsem, to bych byl po titulu," řekl Berdych na tiskové konferenci po prohraném finále se Španělem Robertem Bautistou 4:6, 6:3 a 3:6. "Jsem ale spokojený celkově s celým týdnem. Od toho se můžu odrazit," doplnil.

Před grandslamovým Australian Open si bývalý čtvrtý hráč světa dopřál potřebné povzbuzení. "Je to skvělé pro sebevědomí, což jsem určitě potřeboval. Je to bonus a vážím si toho, ale zůstávám pokorný a trpělivý. Byl to jen první týden roku."

Třiatřicetiletý Berdych loni od druhé půlky června léčil bolavá záda. V Dauhá nastoupil po nejdelší pauze v kariéře, proto ho čtyři vyhrané zápasy překvapily. "Po takové době jsem měl zcela jiná očekávání," přiznal český tenista.

Na okruhu ATP začal Berdych již sedmnáctou sezonu. Podle svých slov nyní těží z dlouholetých zkušeností. "Kterých mám z minulosti dostatek a vydařila se mi i příprava. To všechno se vyplácí," řekl svěřenec kouče Martina Štěpánka, který se nově kondičně připravoval se zkušeným trenérem Markem Všetíčkem.

Po finále dvojnásobný vítěz Davisova poháru Berdych ocenil výkon vítězného Španěla. "Hrál velmi dobře a solidně celý týden," připomněl, že Bautista cestou do finále vyřadil mimo jiné světovou jedničku Novaka Djokoviče a Stana Wawrinku.

K titulu se chtěl Berdych prodrat agresivní hrou. "Což se mi dařilo, ale rozhodla jediná hra," poukázal Berdych na ztracený servis ve třetí sadě, v které udělal dvě dvojchyby. "A to byl byl hlavní rozdíl finále. To byl šeredný game."

Z Kataru se Berdych přesune do Austrálie a bude se chystat na start prvního grandslamu sezony. "Je můj oblíbený grandslam, takže se tam těším. Zkusím tam navázat na své výkony tady a odehrát skvělý turnaj," prohlásil Berdych.