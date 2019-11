Berdych uvnitř tenisově zhasl a cítí, že odchází ve správný čas

Praha - Wimbledonský finalista Tomáš Berdych skončil s tenisem, protože vnitřně cítil, že v něm vyhasla jiskra dál hrát. Po rozhodnutí odložit rakety, které už má ve sklepě, pocítil úlevu, že je konec s obrovským stresem.

"Jednoho dne jsem se vzbudil a měl zvláštní pocit. Něco tady řeklo, že to zhaslo," poklepal si na srdce při pražském setkání s médii. Přesné datum, kdy se to stalo, si nepamatoval. "Cítil jsem v sobě, jak kdyby něco zhaslo. Neměl jsem sebemenší motivaci se zvednout a ne jít na kurt, ale za doktory a podstupovat kolečko. Tak jsem říkal, že tohle ne. To by bylo jenom trápení a zbytečnost," řekl.

Do Česka se bývalý čtvrtý hráč světa vrátil z Londýna, kde v sobotu na Turnaji mistrů oficiálně oznámil konec sedmnáctileté profesionální kariéry. "Bylo to fakt pěkné spojení a připomenutí si nejhezčích tenisových vzpomínek," poukázal na fakt, že si Masters zahrál šestkrát a ve Wimbledonu byl v roce 2010 ve finále.

Právě duel o titul na trávě v All England Clubu, v kterém tehdy nestačil na Španěla Rafaela Nadala, označil za nejsilnější okamžik. "Tenis má výhodu, že má víc cílů, ať už jsou to grandslamy, Davis Cup, postavení v žebříčku. Průřez tím vším mám dobrý, ale asi největší zážitek pro mě bude finále Wimbledonu," pronesl.

K dalším vrcholům jeho kariéry patřily dvě výhry v Davisově poháru. Tu první s Radkem Štěpánkem slavili v Praze před sedmi lety. "V Davis Cupu hrajete pro tým, pro celou zemi a lidi jsou v hale jenom pro nás. Je to víc o emocích, člověk to jinak vnímá, nechci říct silněji, ale má to svoje kouzlo," konstatoval Berdych.

Věkově se rodák z Valašského Meziříčí ve 34 letech necítí na tenis starý, ale loučí se končí kvůli chronickým problémům vyplývajícím z vrozené vady levé kyčle. Ty se projevují bolestí zad, jež ho trápila poslední dva roky. "Okolnosti mě k tomu dohnaly. Nemůžu hrát naplno, aby mě to naplňovalo. Moje kariéra by si nezasloužila, abych se motal kolem padesátého šedesátého místa na světě," řekl Berdych.

Když si dnes zapne tenis v televizi, tak v sobě necítí lítost, že sám nestojí na kurtu. "Tenis sleduju jako každý jiný sport. To je pro mě jeden z nejlepších ukazatelů, že to rozhodnutí bylo správné a ve správný čas," uzavřel Berdych.