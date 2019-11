Berdych uvnitř tenisově zhasl a cítí, že odchází ve správný čas

Praha - Wimbledonský finalista Tomáš Berdych skončil s tenisem, protože vnitřně cítil, že v něm vyhasla jiskra dál hrát. Po rozhodnutí odložit rakety, které už má ve sklepě, pocítil úlevu, že je konec s obrovským stresem.

"Jednoho dne jsem se vzbudil a měl zvláštní pocit. Něco tady řeklo, že to zhaslo," poklepal si na srdce při pražském setkání s médii. Přesné datum, kdy se to stalo, si nepamatoval. "Cítil jsem v sobě, jak kdyby něco zhaslo. Neměl jsem sebemenší motivaci se zvednout a ne jít na kurt, ale za doktory a podstupovat kolečko. Tak jsem říkal, že tohle ne. To by bylo jenom trápení a zbytečnost," řekl.

V jeho srdci se po rozhodnutí odejít z tenisu rozhostil klid. "Ze dne na den jsem zjistil, že na mě nečeká stres, rutina a odříkání, které jsou s tenisovou kariérou spojené. Jak jsem byl celou dobu sobec a musel to dělat vše podle sebe, nemohl koukat vpravo vlevo, tak teď si zaslouží lidé kolem nějaký čas," řekl Berdych, který nejspíše bude následovat svoji ženu modelku Ester do zahraničí a časem se těší i na rodinu. "Až jednou Ester řekne, že končí s modelingem, tak se vrhneme na děti."

Do Česka se bývalý čtvrtý hráč světa vrátil z Londýna, kde v sobotu na Turnaji mistrů oficiálně oznámil konec sedmnáctileté profesionální kariéry. "Bylo to fakt pěkné spojení a připomenutí si nejhezčích tenisových vzpomínek," poukázal na fakt, že si Masters zahrál šestkrát a ve Wimbledonu byl v roce 2010 ve finále.

Právě duel o titul na trávě v All England Clubu, v kterém tehdy nestačil na Španěla Rafaela Nadala, označil za nejsilnější okamžik. "Tenis má výhodu, že má víc cílů, ať už jsou to grandslamy, Davis Cup, postavení v žebříčku. Průřez tím vším mám dobrý, ale asi největší zážitek pro mě bude finále Wimbledonu," pronesl.

K dalším vrcholům jeho kariéry patřily dvě výhry v Davisově poháru. Tu první s Radkem Štěpánkem slavili v Praze před sedmi lety. "V Davis Cupu hrajete pro tým, pro celou zemi a lidi jsou v hale jenom pro nás. Je to víc o emocích, člověk to jinak vnímá, nechci říct silněji, ale má to svoje kouzlo," konstatoval Berdych.

K úspěšné kariéře gratuloval Berdychovi textovou zprávou mimo jiné Brit Andy Murray a v Londýně za ním přišel Švýcar Roger Federer. "To byl jeden z nejhezčích momentů. Byla to hezká krátká debata," potěšilo Berdycha.

Věkově se rodák z Valašského Meziříčí ve 34 letech necítí na tenis starý, ale loučí se končí kvůli chronickým problémům vyplývajícím z vrozené vady levé kyčle. Ty se projevují bolestí zad, jež ho trápila poslední dva roky. "Okolnosti mě k tomu dohnaly. Nemůžu hrát naplno, aby mě to naplňovalo. Moje kariéra by si nezasloužila, abych se motal kolem padesátého šedesátého místa na světě," řekl Berdych.

Kdyby hrál dál, mohl by se jeho zdravotní stav zhoršit. "Teď mě čeká delší část, než co jsem zažil, a musím koukat i trošku dál," podotkl s tím, že kromě tenisu nemusí jiné aktivity omezovat. Těší se na lyže nebo na kolo, na kterém může projet Česko. "Které znám bohužel míň než svět, což mě mrzí," řekl Berdych.

Cestovní plány má v hlavě a některé si sepisuje, aby je mohl konkrétně rozpracovat. "Chci vidět a zažít Jižní Ameriku a safari. Na to teď bude prostor," uvedl.

Je pyšný, že podle svých slov zůstal od začátku do konce sám sebou. "Takový, jakého mě rodiče vychovali," řekl a nechal na fanoušcích, abych si ho každý pamatoval podle svého gusta. "Já jsem dělal maximum při tréninku, při zápase, měl spoustu skvělých zážitků i chyb, ale každý si udělá obrázek sám. Někdo má takový pohled, někdo jiný. Nejsme politici, každý sportovec by to tak měl mít."

Pozitivní zkušenosti z profesionální tenisové kariéry převažují. "Naučil jsem se disciplíně, pracovitosti či zvládání krizových situací. Je s tím spojena i sláva. Ano, i peníze. Všechno to šlo postupně, mělo to vývoj. Byla to škola života."

Nejsilnějším tenisovým emočním momentem pro Berdycha bylo stát na kurtu po vítězném utkání. O ten teď přišel. "Ale dokážu se srovnat s tím, že to patřilo k etapě, která je minulostí. Nemám problém, že už nebudu středem pozornosti. Nemusím si nic dokazovat. Umím si uvědomit, že s kariérou je konec," pronesl.

Když si dnes zapne tenis v televizi, tak v sobě necítí lítost, že sám nestojí na kurtu. "Tenis sleduju jako každý jiný sport. To je pro mě jeden z nejlepších ukazatelů, že to rozhodnutí bylo správné a ve správný čas," uzavřel Berdych.

Berdych by rád měl grandslamový vavřín, ale všechno nejde, řekl

Berdychově kariéře chybí perlička, na vysněný grandslamový titul nedosáhl a jeho maximem zůstalo finále Wimbledonu z roku 2010. "To se stane, že se něco nepovede. Kdyby všichni všechno splnili, tak by to bylo nudný," řekl tenista na tiskové konferenci v Praze.

Berdych na všech grandslamech alespoň jednou prošel do semifinále, což mnoho hráčů nedokázalo. Dál se dostal jen před devíti lety na trávě v All England Clubu.

Proti Berdychovu většímu grandslamovému úspěchu většinou stáli Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal, Srb Novak Djokovič či Brit Andy Murray. "Betu to tak, i když to možná zní divně, že jsem hrál v nejtěžší možné éře, která v tenisu byla," řekl Berdych. Zároveň ale uvedl, že měl obrovské štěstí, že byl její součástí. "Můžu být hrdý, že jsem se v tom pohyboval a každého aspoň jednou porazil," řekl.

Nebude proto mít v noci divoké sny, že něco zanedbal. "Nechtěl jsem končit s tím, že se ráno vzbudím a řeknu si: Ty vole, ještě jsi to měl zkusit, neudělal jsi pro to všechno. Jestli hledat kaňku, ano, je, ale že se to nepovedlo, ke sportu patří."

Nechtěl uvažovat, v které době by grandslamový titul získal. "Líbilo by se mi mít doma nějaký pohár, ale nikdy jsem na kdyby nebyl. Jsem realista. Musíme se snažit ovlivňovat věci, které můžeme," řekl bývalý čtvrtý hráč světa.

Posledním českým grandslamovým vítězem je Petr Korda z Australian Open 1998. Otázkou je, za jak dlouho mu vyroste nástupce. Aktuálně nemá Česko žádného muže v nejlepší stovce světového žebříčku, k nadějím patří generace okolo Jonáše Forejtka. "Neměl jsem moc času je nastudovat, abych mohl říkat, jaký má kdo forhend a bekhend. Ale bude mě to zajímat a budu sledovat, jak se jim bude dařit," řekl Berdych.