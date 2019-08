Berdych startuje třetí pokus o návrat, cílem je první zápas

New York - Na US Open tenista Tomáš Berdych rozjede třetí letošní pokus o návrat na scénu. Někdejší čtvrtý hráč světa má vzhledem k chronickým zdravotním problémům před vstupem do turnaje jiné ambice než před lety. Chce uspět v prvním kole a dohrát zdravý.

"Cíle jsou úplně jiné než dřív. Půjdu na kurt a pokusím se porazit prvního soupeře. Přeju si, abych odehrál dobrý zápas a aby tělo vydrželo," řekl Berdych českým novinářům v útrobách stadionu Arthura Ashe, kde hrál v roce 2012 semifinále.

Býval zvyklý do grandslamu vstupovat s výhledem na závěrečná kola, kvůli trablům se zády a s kyčlí je ale v jiné situaci. "Je to realita. Musím se tomu umět podívat do očí. Není na tom nic k bádání. Když odehraju za sezonu deset zápasů a mezi tím půl roku nic, tak to tak je. Není nutné za tím hledat nic jiného," řekl Berdych.

Se současnou situací vypadal smířeně. "Je samozřejmě kapánek lepší řešit, kdo mě čeká ve čtvrtfinále, než jestli zvládnu první kolo. Zase na to mám svůj věk, abych se s tím dokázal nějak vypořádat. Právě toto mě ale drží nad vodou. Vyzkoušet si, co vůbec zvládnu a dokážu, co ve mně je. A beru to jako výzvu," řekl třiatřicetiletý hráč.

Po vyřazení v prvním kole Wimbledonu v sobě našel dvojnásobný daviscupový vítěz vnitřní sílu pokračovat. "Našel jsem ještě jeden impulz. Není dvakrát zábavné začínat skoro z nuly, dostávat do sebe nějaký tréninkový objem. Dávám si třetí pokus o návrat, zkusím přidat nějaký zápas a uvidíme," řekl Berdych.

Po loňské předčasně ukončené sezoně se mu první letošní návrat dařil. V Dauhá postoupil do finále, na Australian Open uhrál čtyři kola a v Montpellier byl v semifinále, ale po Indian Wells zase nehrál. Druhý návrat ve Wimbledonu skončil rychle, v létě vynechal americké turnaje a vrátil se nedávno ve Winston-Salemu.

"Necítím se tak dobře jako v Austrálii, ale zase je mi líp než ve Wimbledonu. Tak uvidíme," řekl finalista Wimbledonu z roku 2010. Mluvil o tom, že se ukazuje, jak má tenis rád. "Spojilo se víc věcí. Bez lásky ke sportu bych se do toho nepustil. Nedokázal bych obětovat čas a energii, dělat maximum," vyznal se Berdych.

Kdyby v sobě nenašel touhu znovu trénovat, nemusel na US Open ani přijet. Nyní chce zkusit vydržet do konce sezony. "Když všechno poběží dobře. Uvidíme, kolik bodů z toho dokážu vymáčknout. Kde se najdu na žebříčku. Pak se rozhodnu, jestli mě to dál naplňuje, nebo jestli už mi to stačilo," uvedl.

V New Yorku začínal před šestnácti lety grandslamovou kariéru a teoreticky zde může naposledy hrát turnaj velké čtyřky. "Reálně to může být poslední grandslam, ale také ne. To zatím nevím. A když ano, tak to tak prostě beru."

Hodně naznačí pondělní zápas prvního kola s osmnáctiletým americkým talentem Jensonem Brooksbym, který postoupil z kvalifikace.