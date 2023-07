Berdych si spolupráci s Lehečkou pochvaluje a věští mu perspektivní budoucnost

Londýn - Tomáš Berdych se po čtyřech letech vrátil do Wimbledonu, kde hrál v roce 2010 finále, a v roli konzultanta pomáhá současné české tenisové jedničce Jiřímu Lehečkovi. Bývalá světová čtyřka si pochvaluje, jak do týmu jednadvacetiletého rodáka z Mladé Boleslavi zapadl, a věří, že se před Lehečkou otevírá perspektivní budoucnost. Vedle předávání poznatků a zkušeností mu rád pomůže i se servisními věcmi. Novinářům řekl, že se po konci kariéry v mnoha ohledech změnil.

"Sem se člověk vždycky vrací rád. A v mé současné pozici už jsem mnohem uvolněnější," uvedl Berdych. "Mám větší nadhled. Veškerý tlak je spíše na Jirkovi. My se jen snažíme udělat vše pro to, aby se cítil co nejlépe a pak to předvedl na kurtu," podotkl.

Rodák z Valašského Meziříčí se přidal k Lehečkovi letos na jaře. Před Wimbledonem s ním pracoval na servisu, pohybu či returnech na trávě. Lehečka si spolupráci pochvaloval. "Jeho povaha pro mě byla důležitá. Nepotřeboval jsem si za každou cenu odškrtnout trenérské políčko, že mi někdo extrémně zaplatí a já se s ním občas svezu na turnaj. Ten kluk si zaslouží, abych mu pomohl. Navíc sám projevil zájem. Ani mě nenapadlo se k někomu tlačit," podotkl Berdych.

Na spolupráci kývl i proto, že se zná od mládí s Lehečkovým trenérem Michalem Navrátilem. Věděl, že do týmu snadno zapadne. "Koho jsem znal nejméně, byl paradoxně Jirka. Vše si ale sedlo rychle. Nemusel jsem půl roku nasávat atmosféru v týmu a vnímat jeho dynamiku. Přijde mi, že od prvního turnaje se jede naplno, jako bychom spolu byli dlouho," řekl.

Berdych je jediným hráčem, který ve Wimbledonu dvakrát přešel přes Novaka Djokoviče. V roce 2010 ho porazil ve třech setech, o sedm let později Srb zápas skrečoval. Od té doby vítěz rekordních 23 grandslamových titulů v All England Clubu jen vítězí. "Pokud ale vlezl na kurt, tak se to počítá," usmál se Berdych a za nejsilnější moment kariéry označil finále s Rafaelem Nadalem před třinácti lety. "I když to nedopadlo, Wimbledon je svátek. Čím jsem starší, tím mám radši věci, které nejsou na první pohled hezké a musím si k nim najít cestu," podotkl.

Při procházce zázemím slýchá narážky, zda se na okruh nevrací, bere je ale s humorem a ostatní uklidňuje, že ne. Snaží se starat o Lehečkův maximální komfort. Předává mu zkušenosti z kurtu i mimo něj, dělá mu občas sparingpartnera, nebrání se jakékoliv roli. "Stejně jako jsem kdysi tohle očekával od lidí kolem sebe, teď se snažím pomáhat jako oni mně. Neřeknu Jirkovi: Nevymýšlej si, tohle nedělám. Vím, co má hráč rád, aby se cítil dobře. A když třeba něco zapomene v šatně nebo je třeba donést rakety, skočím tam a neohrnu nad tím nos," popsal Berdych.

Jen zápasy mimo kurt už tak neprožívá jako během aktivní kariéry. Říká, že kdysi při sledování parťáků v Davis Cupu trpěl jako pes. "Teď už ale vím, že během zápasu nic neovlivním. Záleží na předchozí práci, tu se snažím udělat co nejlépe a pak už je to na něm. Když se nedaří, najdete věci, co jsou blbě. Když ale hraje dobře jako třeba s (Franciscem) Cerúndolem, můžete si to užívat. Změnil jsem se. Kdyby ne, hrozně bych trpěl a asi bych nikomu nechtěl pomáhat," uvedl Berdych.

Přestože nechce číselně odhadovat, na jakou pozici v žebříčku Lehečka v budoucnu má, vítěz 13 titulů na okruhu ATP vidí ve čtvrtfinalistovi letošního Australian Open potenciál. "Má před sebou nadějnou perspektivu, což mě zaujalo a zapadlo do té skládačky. Přiznávám, že spolupráce s tenistou, který se pohybuje kolem stovky, by pro mě tak zajímavá nebyla. Vidím v něm slušný potenciál," řekl.

Líbí se mu fyzická připravenost českého tenisty i jeho mentální nastavení, jak o hře přemýšlí. "Líbí se mi, jak má hru založenou. Nacházím dost věcí, které máme podobné. Můžeme je spolu pilovat," všiml si. "Víme i o slabších stránkách, které si zaslouží nějakou pozornost. Ale obecně si myslím, že má hezky nakročeno. Nebojí se velkých hráčů. Není vykulený, že má jít proti hvězdě na centrkurt. Tahle odvaha se těžko učí," dodal Berdych.