Berdych se odhlásil z turnajů na amerických betonech

Washington - Tomáš Berdych nezahájí sezonu na amerických betonech ve Washingtonu, jak původně plánoval. Třiatřicetiletý tenista, jenž se po zdravotní pauze pokusil o návrat ve Wimbledonu, se z turnaje odhlásil.

S chráněným žebříčkem byl Berdych přihlášený také na další podniky Masters v Montrealu a Cincinnati, i z nich se ale podle informací webu tennis.life odhlásil. Zda využije přijatou divokou kartu na turnaj ve Winston-Salemu, který se hraje týden před US Open, zatím není jasné.

Bývalý čtvrtý hráč světového žebříčku ukončil loňskou sezonu kvůli zdravotním problémům už před Wimbledonem, do letošního roku ale vstoupil nadějně. V Dauhá postoupil do finále, v Montpellier do semifinále, na Australian Open uhrál čtyři kola.

Od březnového startu v Indian Wells ale opět pauzíroval, léčil bolavá záda a kyčel a v žebříčku vypadl z první stovky. Comeback v All England Clubu skončil hned v prvním kole po prohře s Taylorem Fritzem.