Dubaj/Acapulco - Tomáš Berdych si v prvním kole turnaje v Dubaji poradil 6:4, 4:6 a 7:6 s Iljou Ivaškou z Běloruska. Jeho dalším soupeřem bude třináctý hráč světa Borna Čorič. Chorvatský tenista zdolal 7:5, 3:6 a 7:6 Jiřího Veselého, který se do hlavní soutěže dostal až jako náhradník.

Berdych sice poměrně hladce získal první set, pak se ale na vítězství nad Ivaškou nečekaně nadřel. Běloruský hráč ve druhé sadě vyrovnal a dvojnásobnému finalistovi turnaje v Dubaji poté vzdoroval až do tie-breaku. V něm se český tenista ujal vedení 3:1, a i když následně při soupeřově servisu nevyužil dva mečboly, dotáhl zápas do vítězného konce.

O postup do čtvrtfinále si Berdych zahraje s šestým nasazeným Čoričem. Dvaadvacetiletý Chorvat porazil rovněž až v rozhodujícím tie-breaku Veselého, který se po neúspěšné kvalifikaci dostal do hlavní soutěže jako náhradník za zraněného Michaila Kukuškina z Kazachstánu. K postupu do druhého kola mu nepomohlo ani 12 es.

S Čoričem má Berdych stoprocentní bilanci, ve třech zápasech ztratil jediný set.

Bouzková vypadla na turnaji v Acapulcu v prvním kole

Česká tenistka Marie Bouzková vypadla na turnaji v Acapulcu v prvním kole. Jednadvacetiletou pražskou rodačku v Mexiku porazila 6:2, 6:2 Číňanka Wang Ja-fan, jež se následně podílela i na jejím vyřazení ve čtyřhře.

Bouzková, které v žebříčku patří 129. místo, se letos představila v hlavní soutěži turnaje WTA Tour podruhé. Sezonu zahájila nečekaným vítězstvím nad zkušenou Australankou Samanthou Stosurovou v Brisbane, kde poté vypadla se slavnější krajankou Karolínou Plíškovou. Do hlavní soutěže Australian Open se neprobojovala.

Jiní zástupci českého tenisu na společném turnaji mužů a žen v Acapulcu v singlu nehrají.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Dubaji

(tvrdý povrch, dotace 2,887.895 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Berdych (ČR) - Ivaška (Běl.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:4), Nišikori (1-Jap.) - Paire (Fr.) 6:4, 6:3, Monfils (Fr.) - Čilič (3-Chorv.) 6:3, 4:6, 6:0, Berankis (Lit.) - Medveděv (8-Rus.) 6:3, 6:3, Gerasimov (Běl.) - Haase (Niz.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), Kudla (USA) - Berrettini (It.) 2:6, 7:5, 7:5, Hurkacz (Pol.) - Moutet (Fr.) 6:3, 7:5, Baghdatis (Kypr) - Safvát (Egypt) 4:6, 6:3, 6:4, Čorič (6-Chorv.) - Veselý (ČR) 7:5, 3:6, 7:6 (7:4), Tsitsipas (5-Řec.) - Ebden (Austr.) 6:4, 3:6, 6:3..

Turnaj mužů a žen v Acapulcu

(tvrdý povrch, muži dotace 1,931.110 dolarů / ženy 250.000 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Tiafoe (6-USA) - Thompson (Austr.) 3:6, 6:4, 6:3, Johnson (7-USA) - López (Mex.) 7:5, 7:5, Millman (8-Austr.) - Granollers (Šp.) 6:3, 6:4, Gojowczyk (Něm.) - Gaio (It.) 5:7, 6:4, 6:2, Wawrinka (Švýc.) - Harrison (USA) 6:4, 7:6 (8:6).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Wang Ja-fan (Čína) - Bouzková (ČR) 6:2, 6:2, Vekičová (3-Chorv.) - Doiová (Jap.) 6:0, 6:3, Puigová (Portor.) - Sakkariová (6-Řec.) 7:5, 4:6, 6:0, Haddadová Maiaová (Braz.) - Baraová (Rum.) 6:0, 6:2, Boulterová (Brit.) - Perrinová (Švýc.) 6:4, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Listerová, Voráčová (Švéd./ČR) - Babosová, Janiová (Maď.) 7:5, 7:5, Pigossiová, Wang Ja-fan (Braz./Čína) - Bouzková, Zarazuaová (ČR/Mex.) 6:4, 6:2.

Turnaj mužů v Sao Paulu

(antuka, dotace 618.810 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Trungelliti (Arg.) - Daniel (8-Jap.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), Sonego (It.) - Delbonis (Arg.) 6:4, 6:4.