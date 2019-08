Berdych nevidí reálně, že by v roce 2020 hrál, rozhodne po sezoně

New York - Tenisová kariéra Tomáše Berdycha směřuje ke konci. Po dnešním vyřazení v 1. kole grandslamového US Open bývalý čtvrtý hráč světa a finalista Wimbledonu řekl, že je hodně nereálné, že by v roce 2020 ještě hrál. Definitivní rozhodnutí ale udělá až po sezoně.

Třiatřicetiletý Berdych má chronické problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle. Během kariéry ale většinou hrál bez výraznějších komplikací, až uplynulé dva roky se opotřebení projevilo a dvojnásobný vítěz Davisova poháru strádá.

Letos má i s prohrou v New Yorku na kontě na devíti turnajích jen 20 zápasů a čím dál častěji je na stole otázka, jak dlouho se vydrží vracet. Z jeho slov vyplynulo, že si nedává moc šancí, že by hrál v příští sezoně. "To si myslím, že už je hodně nereálné. Je taková spousta věcí, které by se do té doby musely změnit. Nejhorší je, že už nevidím, co bych měl udělat jinak nebo navíc," řekl Berdych novinářům.

Start na US Open označoval za letošní třetí pokus o návrat. Předcházelo mu měsíc a půl přípravy a naděje na úspěch se rychle rozplynula. "Štve to," řekl. Proti mladému Jensonovi Brooksbymu nemohl předvést, co umí, a prohrál 1:6, 6:2, 4:6 a 4:6.

Asi by se nikdo nedivil, kdyby bouchl do stolu a řekl konec. "Unáhlená rozhodnutí nejsou potřeba. Vždycky jsem byl spíš umírněnější," naznačil Berdych, že nechce dělat závěry deset minut po zápase. "Tohle si zaslouží svůj čas. Ale proč se chci ještě vrátit? Tenis je jako droga. Když vlezete na kurt a vyhrajete zápas, ten pocit si za nic nekoupíte. Je to takové privilegium, které bych chtěl ještě zažít."

Aktuálně je v žebříčku na 98. místě a ve Flushing Meadows potřeboval uhrát dvě tři kola, aby si bodově polepšil. "To se víceméně tímhle hodně rychle rozplynulo," řekl.

Měl představu do konce roku se dostat do padesátky v žebříčku. "Když tam nebudu, už nemám jisté, že se dostanu na velké turnaje. A abych ve svém věku seděl doma a čekal do posledního dne, jestli se někam dostanu, a pak rychle letěl někam do světa, to už nemám zapotřebí. Jediné východisko byla padesátka žebříčku. Vzhledem k tomu, že tady z grandslamu nemám žádné body, tak už je nereálné to dohnat."

Ještě se o to ale zkusí porvat. Měl by hrát halový turnaj v Petrohradu a pak čínský Ču-chaj. "Do Tokia a Pekingu jsem žádal o volné karty. Uvidíme, co se bude dít," řekl Berdych. O volnou kartu si řekl i do pařížské haly Bercy, kde v roce 2005 vyhrál svůj jediný turnaj kategorie Masters, a teoreticky by u pořadatelů mohl uspět.

Berdycha trápí levá kyčel, jedna z nejvíc namáhaných částí tenistova těla. "Celá levá část těla je propojená v řetězec a musí být pevná a silná. Když nedrží, je to hrozně znát. Já vždycky dobře využíval celé tělo, využíval jsem svých pák. Proto se tělo tak opotřebovalo," vysvětloval, odkud pramení jeho trable.

Když se tělo ozve, nemůže pořádně hrát. "Nemůžu servírovat, nemůžu se pořádně ani ohnout, což je v tenise dost blbý. Vždyť já nejsem schopen se ani hýbat," odhalil, s čím bojuje.

Jde o chronický problém. S lékaři se bavil i o možném chirurgickém zákroku. "Rekonvalescence by trvala pět měsíců a je to padesát na padesát, že by mi vůbec pomohla. Do toho nejdu," řekl Berdych. Od doktorů má alespoň zjištěno, že na běžný život by to nemělo mít vliv. "Ten to neohrožuje. pro rohlíky si dojdu."

Berdych není mužem velkých gest ani showmanem a konec kariéry oznámí nejspíš mimo kurty. "Vždycky nemusíte končit na kurtu a jezdit na turnaj. Fanoušky mám po celém světě. A pokud jsou to fanoušci, měli by respektovat rozhodnutí, jaké udělám. Fér by to bylo vůči domácím fanouškům, kterých mám nejvíc. Ale čekat s tím půl roku, abych si pak někam jel pro další výprask, to nechci," řekl Berdych.