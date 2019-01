Česká tenistka Petra Kvitová se raduje z postupu do 3. kola po vítězství nad Rumunkou Irinu-Camelií Beguovou.

Česká tenistka Petra Kvitová se raduje z postupu do 3. kola po vítězství nad Rumunkou Irinu-Camelií Beguovou. ČTK/AP/Andy Brownbill

Melbourne - Český tenista Tomáš Berdych na Australian Open pokračuje v suverénních výkonech. Robina Haaseho z Nizozemska dnes v druhém kole porazil za hodinu a 19 minut 6:1 a dvakrát 6:3. Ve třetím kole v Melbourne je poprvé po čtyřech letech i Petra Kvitová, která zdolala Rumunku Irinu-Camelii Beguovou 6:1, 6:3. Naopak skončila Markéta Vondroušová, která podlehla 4:6 a 5:7 Chorvatce Petře Martičové.

Berdych je při návratu po půlroční pauze kvůli zranění zad ve výborné formě. Stejně jako v prvním kole proti Kyleu Edmundovi se ani dnes na kurtu příliš dlouho nezdržel. Haaseho nepustil ani k jednomu brejkbolu a sám mu pětkrát podání sebral. Hladce tak postoupil mezi posledních 32 hráčů a čeká ho osmnáctý nasazený Diego Schwartzman z Argentiny. Bude to jejich první vzájemný duel.

"Od začátku do konce tam nebyl špatný moment, nedal jsem mu šanci. S podáním dokážu udělat dost bodů a ulehčit si situaci. O to je to pak snadnější," řekl Berdych českým novinářům v Melbourne.

Osmá nasazená Kvitová vlétla do zápasu jako uragán a rychle vedla 4:0. Pak sice prohrála šest míčů v řadě a přišla o podání, ale znovu našla rytmus. Ve druhém setu Rumunka dokázala držet s českou tenistkou krok. V důležité desetiminutové hře odvrátila Kvitová tři brejkboly, zvýšila na 3:1 a šestadvacátým vítězným úderem proměnila po hodině a devíti minutách první mečbol. Fanoušky v zápase pobavila i úspěšným lobem, který zahrála poté, co si v nouzi přehodila raketu do pravé ruky.

Další soupeřkou dvojnásobné wimbledonské vítězky bude Švýcarka Belinda Bencicová, kterou zatím dvakrát porazila. Ve třetím kole byla Kvitová na Australian Open naposledy v roce 2015. Dál se předtím dostala v roce 2012, kdy si zde zahrála semifinále.

Pro Vondroušovou bylo stejně jako loni na Australian Open konečnou druhé kolo. Devatenáctiletá česká tenistka, která má problémy s kolenem, se v zápase s Martičovou nemohla opřít o servis. Šestkrát podání ztratila a navzdory čtyřem brejkům prohrála ve dvou setech.

Zatím největším překvapením dnešního programu je vyřazení turnajové pětky Kevina Andersona z JAR. Finalista loňského Wimbledonu prohrál 6:4, 4:6, 4:6 a 5:7 s dvacetiletým Američanem Francesem Tiafoem. Obhájce titulu Roger Federer ani ve druhém kole neztratil set, i když proti britskému kvalifikantovi Danielu Evansovi musel o úvodní dvě sady bojovat v tie-breaku. Třetí set vyhrál švýcarský tenista 6:3.

Nezaváhala ani loňská šampionka ženské dvouhry Caroline Wozniacká z Dánka. Turnajová trojka porazila 6:1 a 6:3 Švédku Johannu Larssonovou a může se utkat ve 3. kole s ruskou hvězdou Marií Šarapovovou, která ale ještě bude o postup bojovat s jinou Švédkou Rebeccou Petersonovou.

Z favoritek postoupily i Američanka Sloane Stephensová a domácí Ashleigh Bartyová. Naopak skončila devátá nasazená Kiki Bertensová z Nizozemska, kterou ve třech setech vyřadila Ruska Anastasia Pavljučenkovová.

První kolo čtyřhry bez problémů zvládly nasazené jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. České hráčky, které loni triumfovaly na Roland Garros a ve Wimbledonu, porazily dvakrát 6:2 rumunsko-australský pár Ana Bogdanová, Anastasia Rodionovová. Postoupila i čtvrtá nasazená americko-česká dvojice Nicole Melicharová, Květa Peschkeová, která po setech 6:1, 4:6 a 6:4 udolala Němku Tatjanu Mariaovou s Britkou Heather Watsonovou.

Bryanové jsou opět spolu a útočí na 17. grandslamový titul

Obnovená spolupráce tenisových dvojčat Bryanových znovu funguje. Čtyřicetiletí Američané se po dlouhé pauze zaviněné květnovým zraněním Boba dali znovu dohromady a na Australian Open vykročili už za 17. grandslamovým titulem. I když na postup do druhého kola čtyřhry se dnes v Melbourne nejúspěšnější pár historie hodně nadřel.

Bob Bryan si poranil v květnu kyčel a od té doby sledoval, jak si jeho bratr Mike úspěšně vede s Jackem Sockem. Vyhráli Wimbledon, US Open i deblovou soutěž na Turnaji mistrů. Novou sezonu už začali bratři společně a v Aucklandu došli do semifinále.

Grandslam v Melbourne, který společně ovládli šestkrát a naposledy v roce 2013, zahájili vybojovaným vítězstvím dvakrát 7:6 nad Australany Alexem Boltem a Marcem Polmansem. Ve druhém kole držitele řady tenisových rekordů čeká francouzsko-německá dvojice Adrian Mannarino, Andreas Mies.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 60,5 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Berdych (ČR) - Haase (Niz.) 6:1, 6:3, 6:3, Federer (3-Švýc.) - Evans (Brit.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3, Tiafoe (USA) - Anderson (5-JAR) 4:6, 6:4, 6:4, 7:5, Čilič (6-Chorv.) - McDonald (USA) 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4, Chačanov (10-Rus.) - Nišioka (Jap.) 6:3, 6:3, 6:3, Tsitsipas (14-Řec.) - Troicki (Srb.) 6:3, 2:6, 6:2, 7:5, Schwartzman (18-Arg.) - Kudla (USA) 6:4, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, Basilašvili (19-Gruz.) - Travaglia (It.) 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3, Verdasco (26-Šp.) - Albot (Mold.) 6:1, 7:6 (7:2), 6:3, Fritz (USA) - Monfils (30-Fr.) 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), Seppi (It.) - Thompson (Austr.) 6:3, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Martičová (31-Chorv.) - Vondroušová (ČR) 6:4, 7:5, Wozniacká (3-Dán.) - Larssonová (Švéd.) 6:1, 6:3, Stephensová (5-USA) - Babosová (Maď.) 6:3, 6:1, Pavljučenkovová (Rus.) - Bertensová (9-Niz.) 3:6, 6:3, 6:3, Sabalenková (11-Běl.) - Boulterová (Brit.) 6:3, 6:4, Bartyová (15-Austr.) - Wang Ja-fan (Čína) 6:2, 6:3, Garciaová (19-Fr.) - Hivesová (Austr.) 6:3, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - Kontaveitová (20-Est.) 6:3, 6:3, Anisimová (USA) - Curenková (24-Ukr.) 6:0, 6:2, Birrellová (Austr.) - Vekičová (29-Chorv.) 6:4, 4:6, 6:1, Sakkariová (Řec.) - Sharmaová (Austr.) 6:1, 6:4, Collinsová - Vickeryová (obě USA) 6:3, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Bogdanová, Rodionovová (Rum./Austr.) 6:2, 6:2, Melicharová, Peschkeová (4-USA/ČR) - Mariaová, Watsonová (Něm./Brit.) 6:1, 4:6, 6:4.