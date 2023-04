Berbr plzeňskému soudu řekl, že se necítí vinen, vypovídat bude v úterý

Plzeň - Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr, který s dalšími 20 lidmi čelí obžalobě za korupci při ovlivňování fotbalových zápasů v letech 2019 a 2020, před plzeňským okresním soudem vinu odmítl. Vypovídat bude v úterý ráno. Soud pro dnešek projednávání případu ukončil. Po polední přestávce uvedl pouze rozpis výslechů obžalovaných, který bude trvat do konce tohoto týdne a poté od 15. do 18. května.

Berbr dnes prostřednictvím svého obhájce prohlásil, že se necítí vinen, nemá zájem o uzavření dohody o vině a trestu a rozporuje obžalobu, podle níž mimo jiné svým vlivem ve fotbalovém prostředí ovlivňoval výběr rozhodčích pro utkání druhé a třetí ligy. Kromě Berbra stojí před soudem například někdejší sportovní ředitel FC Slavoj Vyšehrad Roman Rogoz, rozhodčí Tomáš Grímm, bývalý prvoligový hráč Michal Káník a další rozhodčí, delegáti či fotbaloví funkcionáři. Obžalovaný je také klub Slavoj Vyšehrad.

Berbr, Rogoz, Káník a Grímm se podle obžaloby dopouštěli žalovaných skutků jako členové organizované zločinecké skupiny. Rogoz, který rovněž prohlásil, že se necítí vinen, bude vypovídat v úterý po Berbrovi. Grímm, jenž naopak vinu přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, o níž bude ještě soud rozhodovat, bude vypovídat jako poslední 18. května. Zájem o uzavření dohody projevil také Káník, jehož soud vyslechne 20. dubna.

Vinu cítí ještě dva obžalovaní, většina ostatních ji ale odmítla. Vinu odmítl i zástupce Vyšehradu, upozornil navíc na to, že klub už byl potrestán disciplinární komisí FAČR a neměl by tedy být za stejný skutek trestán dvakrát. Dva obžalovaní výpovědi odmítli.

Berbra a další lidi viní státní zástupce rovněž ze zpronevěry. Podle něj připravili Plzeňský krajský fotbalový svaz o víc než 2,32 milionu korun.

Berbrovi hrozí za činnost v organizované zločinecké skupině až 12 let vězení, Rogozovi, Grímmovi a Káníkovi až deset let, většině obžalovaných hrozí za uplácení nebo přijímání úplatku tresty do dvou či do čtyř let vězení. Státní zástupce Jan Scholle ČTK řekl, že nepodmíněné tresty bude požadovat pro tři hlavní obžalované, u většiny ostatních bude navrhovat peněžité tresty a tresty zákazu činnosti.

Čtení obžaloby zabralo dopoledne Schollemu tři čtvrtě hodiny. Kvůli mimořádnému zájmu médií a kapacitě jednací síně rozdával soud už hodinu před začátkem jednání místenky, nakonec se ale do jednací síně dostali všichni zájemci.

Z hlavního líčení se už od začátku omluvili dva obžalovaní, ostatní jsou osobně přítomni. V následujících dnech už k soudu chodit nebudou - nemohou totiž poslouchat výpovědi ostatních spoluobžalovaných, do doby, než budou sami vypovídat. Soudní líčení je rozepsáno na 45 dní do 7. prosince. Předpokládá se, že po výpovědích většina obžalovaných požádá o projednávání případu v jejich nepřítomnosti. Čtyři obžalovaní uzavřeli podle Scholleho dohodu o vině a trestu, jedním z nich je právě Grímm, který v případu vystupuje jako spolupracující obžalovaný.

Státní zástupce viní Berbra, Rogoze a další z ovlivňování výběru hlavních sudí pro zápasy, z uplácení a přijímání úplatků v řádech desítek tisíc až po více než stotisícové částky za ovlivnění zápasu. V jednom případě podle obžaloby přijal úplatek fotbalista týmu, který hrál proti Vyšehradu. Jindy vzal úplatek funkcionář klubu za nasazení slabších hráčů do utkání proti Vyšehradu, stojí ve spisu.

Jeden z obviněných rozhodčích podle obžaloby dostal za ovlivnění zápasu příslib kariérního postupu mezi hlavní rozhodčí v profesionálních soutěžích. Cílem jednání bylo dosáhnout postupu Vyšehradu ze třetí ligy do druhé a jeho udržení v druhé lize, což by klubu přineslo vyšší prestiž, výnosy i vyšší hodnotu jeho hráčů, uvádí státní zástupce v obžalobě.

Úplatky se podle něj týkaly například v květnu a červnu 2019 pěti zápasů Vyšehradu v třetí lize a poté v srpnu utkání v druhé nejvyšší soutěži a dalších zápasů Vyšehradu v druhé lize v květnu a červnu 2020, ale i přátelského utkání s Motorletem Praha v únoru 2020 kvůli sázkám.

"Roman Berbr jako tehdejší místopředseda výkonného výboru FAČR činnost této skupiny řídil a umožňoval její fungování v úmyslu upevnit si vazby, které mu zajišťovaly udržení vlivu a jeho funkce ve FAČR tak, že za účelem prosazování svých svých mocenských a ekonomických zájmů ovlivňoval ze svého fakticky dominantního postavení ve FAČR nasazování rozhodčích na jednotlivá utkání České fotbalové ligy a Národní ligy podle požadavků Romana Rogoze, který vystupoval jako sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad," uvedl žalobce. Rogoz a další podle něj na oplátku minimálně pomáhali Berbrovi vyvést peníze z Plzeňského krajského fotbalového svazu.

Média bývalého rozhodčího Berbra dlouhodobě označovala za kontroverzní osobu s velkým vlivem na fotbalové sudí. Rogoz v minulosti čelil obvinění, že se coby funkcionář příbramského klubu pokusil uplatit hráče Českých Budějovic a ovlivnit tím utkání v dubnu 2013. Soud ho však zprostil obžaloby. Káník zase figuroval v jiné kauze ovlivňování výsledků. Vyšehrad byl kvůli úplatkářské aféře vyloučen z třetí ligy.