Benzin je v ČR nedražší za 9 let, podle analytika může překonat 40 Kč/l

V meziročním srovnání je nyní natural o 8,51 koruny za litr dražší. Za naftu motoristé před rokem platili o 8,61 Kč za litr méně.

Ruská armáda dnes ráno zahájila letecký i pozemní útok na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. "První, kdo v Česku válku na Ukrajině pocítí na peněžence, budou motoristé. Pohonné hmoty rychle podraží dost možná až k úrovním 40 korun za litr benzinu a 39 korun za litr nafty," upozornil Kovanda. Podle něj je ale nyní obtížné vývoj cen paliv odhadovat, protože ve válečných podmínkách se může stát cokoli, včetně přerušení dodávek ropovodem Družba, který do Česka vede z Ruska a prochází Ukrajinou.

Kovanda připomněl, že korunová cena ropy dnes poprvé od roku 2014 překročila 2300 korun za barel ropy Brent. "Tento ukazatel v sobě zahrnuje jako vývoj dolarové ceny ropy, tak i vývoj koruny vůči dolaru, takže má silnou vypovídací hodnotu s ohledem na další vývoj cen pohonných hmot v ČR," doplnil. Čím závažnější podle něj konflikt bude, tím více slabí koruna a zdraží ropa, což povede ke znatelnému nárůstu cen u českých čerpacích stanic.

Většinu loňského roku paliva zdražovala. Na dlouholetá maxima se ceny dostaly loni přibližně v polovině listopadu, kdy litr Naturalu 95 stál průměrných 37,20 koruny a litr nafty přes 36 Kč. Od té doby ceny pohonných hmot několik týdnů klesaly, v půlce ledna se trend obrátil a paliva začala opět zdražovat. Nyní byla maxima z loňského listopadu překonána.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 37,07 Kč. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji, litr tam prodávají průměrně za 35,99 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu v hlavním městě stojí průměrně 38,26 Kč a nafta 37,47 Kč za litr.

Analytik: Cena benzinu v ČR může překonat za několik týdnů 40 Kč za litr

Cena benzinu v ČR může překonat v horizontu několika týdnů 40 Kč za litr. ČTK to dnes řekl analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Vyšší ceny ropy se podle něj nepochybně promítnou do cen pohonných hmot, kde bude zdražování podporovat dále pohyb kurzu koruny proti dolaru. Koruna dnes oslabuje nad 22 Kč/USD. Většina ropy se do ČR dováží právě z Ruska, což mohou další sankce dále zdražovat, dodal.

Cena severomořské ropy Brent dnes poprvé od roku 2014 překročila 100 dolarů za barel. Podle analytiků je to reakce trhu na rozhodnutí Ruska zaútočit na Ukrajinu. Útok prohloubil obavy, že válka v Evropě by mohla narušit globální dodávky energie. Cena severomořské ropy Brent se během dnešního obchodování posunula o 7,25 dolarů a 7,71 procenta na 101,40 dolaru za barel, upozornil Hájek. Důvodem je vojenská invaze Ruska na Ukrajinu a obavy investorů z možného omezení dodávek ropy na evropský trh. Situaci na trhu může podle něj dále eskalovat uvalení tvrdších sankcí, které připravují zákonodárci EU a USA. Ty však budou muset být mířeny přímo na obchod s ropou, jelikož exporty tvoří 30 procent celkového HDP Ruska a 60 procent z celkových exportů země, uvedl Hájek. Potenciální válku tedy bude z velké části Rusko financovat právě prodeji ropy, čemuž nyní hraje do karet právě vysoká cena, podotkl.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 23. únoru 2022 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 37,43 36,39 Praha 38,26 37,47 Středočeský 37,68 36,67 Jihočeský 37,16 36,07 Plzeňský 37,53 36,48 Karlovarský 37,30 36,24 Ústecký 37,07 36,13 Liberecký 37,23 36,29 Královéhradecký 37,23 36,12 Pardubický 37,25 36,21 Vysočina 37,65 36,64 Jihomoravský 37,57 36,40 Olomoucký 37,66 36,53 Zlínský 37,26 36,19 Moravskoslezský 37,16 35,99

Zdroj: CCS