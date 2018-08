Praha - Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku druhý týden po sobě zlevňují. Vzdalují se tak od maxim za posledních 3,5 roku, kam ceny vystoupaly počátkem června a pak znovu před polovinou července. Průměrná cena benzinu Natural 95 klesla v uplynulém týdnu o 11 haléřů na 33,28 koruny za litr. Litr nafty stál ve středu v průměru 32,45 Kč/l, což bylo o desetník méně než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.

Podle analytiků bude podobný trend vývoje cen pokračovat i nadále. "V nejbližším týdnu předpokládáme pokles cen pohonných hmot o deset až 20 haléřů. Důvodem je významný propad cen severomořské ropy Brent na současných 74 dolarů za barel," řekl dnes ČTK analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda připomněl, že ropa typu Brent se v půli července ocitla na svém minimu za poslední zhruba tři měsíce, když se jeden barel prodával za méně než 72 dolarů. "V důsledku došlo k propadu velkoobchodní ceny benzinu i nafty na rotterdamské palivové burze. Ta je směrodatná pro ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic. Ceny na této burze minulý týden klesly na tříměsíční minimum, jak v případě velkoobchodně prodávaného benzinu, tak velkoobchodní nafty," dodal.

Analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka upozornil, že v posledních dnech navíc posiluje koruna, což umožňuje tuzemským pumpařům levněji nakupovat paliva ze zahraničí. "To by se mělo promítnout i do klesajících cen pro běžné motoristy. Pokud si koruna nastolený trend udrží, pak v průběhu srpna může průměrná cena benzinu poklesnout k 33 korunám za litr," míní.

"Při současných cenách ropy a kurzu koruny vůči dolaru existuje prostor pro snížení cen pohonných hmot kolem 20 haléřů. Pumpařům však narůstají náklady na nákup pohonných hmot kvůli vysoké proměnlivosti cen na trzích. Lze proto očekávat, že čerpací stanice budou koncové ceny snižovat s velkou obezřetností v řádu haléřů," dodal hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Na počátku června se průměrná cena Naturalu 95 přiblížila úrovni 33,50 Kč/l a u nafty přesáhla 32,60 Kč/l. Motoristé tak platili nejvíce od prosince 2014. Později v červnu pohonné hmoty po tři týdny zlevňovaly, po vzestupu v první polovině července se ceny v posledních dvou týdnech vrátily k poklesu.

Jednoznačně nejvíc si nyní čerpací stanice nadále účtují v Praze, kde litr benzinu koupí řidiči v průměru za 34,13 koruny a litr nafty za 33,35 Kč. Hlavní město je tak jediným regionem, kde průměrná cena benzinu přesahuje 34 korun a cena nafty 33 korun.

Nejméně řidiči platí za Natural 95 v Ústeckém a Jihočeském kraji, ve kterých stojí litr v průměru méně než 33 korun. Naftu za průměrnou cenu pod 32 korun tankují jen motoristé v Jihočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji.

Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 25. červenci (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 33,28 32,45 Praha 34,13 33,35 Jihočeský 32,78 31,94 Jihomoravský 33,49 32,72 Karlovarský 33,21 32,09 Královéhradecký 32,82 31,97 Liberecký 33,17 32,16 Moravskoslezský 33,21 32,39 Olomoucký 33,58 32,68 Pardubický 33,14 32,29 Plzeňský 33,42 32,62 Středočeský 33,56 32,77 Ústecký 32,73 31,96 Vysočina 33,54 32,96 Zlínský 33,13 32,33

Zdroj: CCS