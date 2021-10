Benzin i nafta jsou nejdražší za téměř 7 let, podle analytiků cena dál poroste

Benzin i nafta v Česku jsou nejdražší za téměř sedm let.

Benzin i nafta v Česku jsou nejdražší za téměř sedm let. ČTK/

Praha - Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál prudce zdražují a jejich ceny jsou nejvyšší za téměř sedm let. Průměrná cena Naturalu 95 v uplynulém týdnu stoupla o 87 haléřů na 35,47 koruny za litr, nafta stála ve středu průměrně 34,07 Kč/l, což bylo o korunu a 16 haléřů víc než o týden dřív. Vyplývá to z informací na webu společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle analytiků ceny dál porostou, někteří mluví o tom, že v zimě mohou atakovat 40 korun za litr.

Víc motoristé za benzin platili naposledy ve druhé polovině listopadu 2014, průměrná cena litru nafty nyní přesáhla 34 korun poprvé od prosince 2014. Před rokem byl Natural 95 o víc než 7,50 koruny levnější, za diesel si tehdy čerpací stanice účtovaly v průměru o sedm korun méně. Pohonné hmoty ve zdražování následují ropu, jejíž cena na světových trzích od začátku roku stoupla o desítky procent. Výraznější nárůst u nafty než u benzinu je podle analytiků daný prudkým zdražováním zemního plynu, se kterým souvisí vyšší poptávka po topném oleji.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil, že cena severomořské ropy Brent se v pondělí dostala poprvé od roku 2018 nad úroveň 84 dolarů (1840 Kč) za barel. "S výjimkou několika dní října 2018, kdy se její cena vyhoupla až nad 86 dolarů za barel, je tak nejdražší od roku 2014," uvedl. Benzin i nafta v ČR proto podle něj zdraží i v příštích sedmi dnech, a to v rozsahu kolem 30 haléřů na litr v případě benzínu a 50 haléřů na litr v případě nafty.

"V zimě nelze vyloučit ceny benzinu v ČR až kolem 40 korun za litr, nafta by mohla být srovnatelně drahá, případně jen o několik desítek haléřů levnější. Ekonomové i politici připouštějí, že v zimě se barel ropy Brent může prodávat i za ceny kolem 100 dolarů. V poslední době to připustil ruský prezident Vladimir Putin, předtím podobnou prognózu publikovali například analytici Bank of America," dodal Kovanda.

Další růst cen pohonných hmot v ČR očekává také analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. "Ve druhé polovině října očekáváme další růst cen benzinu i nafty. Nafta by měla zdražit o dalších 80 haléřů, což je důsledek prudkého růstu ceny zemního plynu a s tím související vyšší poptávky po topném oleji. Benzin by měl zdražit o více než 60 haléřů," řekl dnes ČTK. "Aktuální energetická krize v Evropě a v Asii vyvolává na trhu paniku a jednotlivé země se snaží před zimou zajistit co nejvíce energetických komodit," dodal.

V Praze, kde jsou pohonné hmoty nejdražší, se průměrná cena benzinu dostala nad 36 korun. Natural 95 stál ve středu v hlavním městě 36,14 Kč/l, nafta byla za průměrných 34,69 Kč/l. Benzin už v žádném z krajů není pod 35 korun, v nejlevnějším Jihočeském je průměrná cena 35,11 Kč/l. Za naftu platí řidiči nejméně ve Zlínském kraji, v průměru 33,68 Kč/l.