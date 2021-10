Benýšek odmítl, že by jeho nabídka koupě Kary byla obstrukcí, jak uvedl Natland

Hradec Králové - Podnikatel Richard Benýšek v souvislosti se svou nabídkou na odkup zkrachovalé kožešnické obchodní společnosti Kara Trutnov odmítl, že by jeho nabídka byla myšlena obstrukčně. Benýšek to dnes uvedl v prohlášení zaslaném ČTK. Benýškovu nabídku na pondělním jednání věřitelů na krajském soudu označil za účelovou obstrukci Tomáš Raška z investiční společnosti Natland, která je největším věřitelem Kary a připravila její reorganizační plán.

"Nejsem ani věřitelem, ani akcionářem či zaměstnancem úpadce, takže důvod k obstrukcím bych těžko hledal," uvedl Benýšek. Na pondělní schůzi, kde věřitelé schvalovali reorganizační plán, Benýšek přítomen nebyl. K tomu v prohlášení uvedl, že neměl důvod k jednání přijít, protože by to soud i věřitelé mohli považovat za zasahování do insolvenčního řízení.

Benýšek minulý týden soudu napsal, že za odkup majetku Kary nabízí 103,88 milionu korun. Znalci hodnotu Kary vyčíslili na 80,5 milionu korun. Účastníci insolvenčního řízení mají soudu své případné reakce k Benýškově nabídce poslat, a to do 3. listopadu.

Věřitelé Kary podle předběžných odhadů vyslovili s reorganizačním plánem i souhlas. Hlavní rozhodnutí bude nyní na soudu, který buď reorganizační plán schválí, nebo zamítne. Při rozhodování o schválení reorganizačního plánu se bude muset soud vypořádat i s nabídkou Benýška. Předtím soud také spočítá přesné výsledky pondělního hlasování o reorganizačním plánu.

V insolvenčním řízení je Kara od února. Má 160 věřitelů, kteří po ní požadují 277 milionů korun. Z toho investiční skupina Natland za Karou drží pohledávky za 170 milionů korun.

Skupina Natland by se měla stát v rámci reorganizace vlastníkem Kary. Za záchranou Kary a obnovením jejího chodu stojí podnikatel Zdeněk Rinth, který se v této věci spojil se skupinou Natland a záchranu financuje. Rinth Karu od května řídí a provoz finančně podpořil. Dříve uvedl, že je do záchrany Kary připraven vložit až 90 milionů korun. V budoucnu by se Rinth měl stát většinovým majitelem Kary.

Kara pod Rinthovým vedením v polovině května začala opět otevírat uzavřené prodejny. Nyní má otevřených 26 prodejen v Česku a šest na Slovensku a zaměstnává asi 150 lidí.

Rinth byl vlastníkem Kary do roku 2018, kdy ji prodal investiční skupině C2H. Insolvenční návrh na sebe podala sama Kara začátkem února. Uvedla, že ji negativně zasáhla omezení spojená s epidemií koronaviru.