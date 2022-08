Bennett vyhrál na Vueltě hromadný spurt i ve třetí etapě

Breda (Nizozemsko) - Irský cyklista Sam Bennett zopakoval ve třetí etapě Vuelty den staré vítězství v hromadném finiši. Závod má opět nového lídra, jímž je Ital Edoardo Affini, další z jezdců stáje Jumbo-Visma, která ovládla v pátek zahajovací týmovou časovku.

Před ním patřil červený dres vedoucího jezdce Robertu Gesinkovi a Mikeu Teunissenovi, kteří si ho užili v etapách v rodném Nizozemsku. Nyní se peloton přesune do Španělska, kde po pondělním volnu bude Vuelta pokračovat v úterý.

Bennett ve spurtu v Bredě po 193 kilometrech předčil Dána Madse Pedersena, který byl druhý i v sobotu, a Brita Daniela McLaye. "Byla to docela fuška, protože spousta lidí se za námi snažila vyvézt. Jeli po straně a vytlačovali mě. Bylo tam pár těžkých chvil, když jsem se držel za Dannym (Van Poppelem). Byl to vážně boj," řekl po dalším úspěšném spurtu.

Jednatřicetiletý člen týmu Bora-hansgrohe si připsal páté vítězství na Vueltě a počet svých etapových triumfů na Grand Tours zaokrouhlil na deset. Víc etap na třech největších závodech vyhrál z irských cyklistů jen Sean Kelly, který nasbíral 21 prvenství, včetně 16 na Vueltě.

V čele celkové klasifikace je šest jezdců Jumbo-Visma včetně třetího Primože Rogliče ze Slovinska, jenž usiluje o čtvrté vítězství na Vueltě v řadě. "Všechno to začalo vítězstvím v časovce a je úžasné, že si tohle můžeme užívat v zemi našeho týmu," řekl Affini. "Pro holandské kluky je to ještě výjimečnější. Ale pro mě taky. Je to šílené vést tu celkové pořadí," uvedl.

Po pádu ve třetí etapě opustil peloton Kanaďan Michael Woods, který měl být jedním z Rogličových soupeřů v boji o celkové prvenství. Vítěz dvou etap na Vueltě utrpěl otřes mozku a odřeniny, žádnou zlomeninu vyšetření v nemocnici neodhalilo.

Čeští jezdci Jan Hirt a Vojtěch Řepa dokončili etapu v hlavním poli ve stejném čase jako vítěz.

Vuelta - 3. etapa (Breda - Breda, 193,2 km):

1. Bennett (Ir./Bora-hansgrohe) 4:05:53, 2. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 3. McLay (Brit./Arkéa-Samsic), 4. Coquard (Fr./Cofidis), 5. Lienhard (Švýc./Groupama-FDJ), 6. Merlier (Belg./Alpecin-Deceuninck), 7. Groves (Austr./BikeExchange-Jayco), 8. Beullens (Belg./Lotto-Soudal), 9. Ackermann (Něm./SAE Emirates), 10. Van Poppel (Niz./Bora-hansgrohe), ...121. Řepa (ČR/Kern Pharma), 158. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí:

1. Affini (It./Jumbo-Visma) 8:20:07, 2. Oomen (Niz./Jumbo-Visma), 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 4. Kuss (USA/Jumbo-Visma), 5. Teunissen (Niz./Jumbo-Visma), 6. Gesink (Niz./Jumbo-Visma) všichni stejný čas, 7. Hayter (Brit./Ineos Grenadiers), 8. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 9. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers), 10. Sivakov (Fr./Ineos Grenadiers) všichni -13, ...96. Řepa -1:12, 117. Hirt -1:25.