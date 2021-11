Benjamínek Jiříček: Musím odmakat každou minutu, co jsem tady

Praha - Benjamínkem hokejové reprezentace pro turnaj Karjala v Linköpingu a Helsinkách je plzeňský obránce David Jiříček. Velký talent, jenž koncem listopadu oslaví teprve osmnáctiny, zdůraznil, jak moc si každé chvilky v národním mužstvu váží. A dokázat to chce svým přístupem k tréninkům i zápasům. Jiříček by měl být nejvýše postaveným českým hráčem příštího draftu NHL, na svou pozici při výběru talentů však zatím nemyslí.

Jiříček je z celého současného týmu trenéra Filipa Pešána jasně nejmladší. O tři roky dříve se narodili další bek Libor Zábranský a útočník Matěj Blümel, kteří mu jsou v 21 letech věkově nejblíž. Během úvodního turnaje série Euro Hockey Tour na severu Evropy má přitom mít hodně velkou roli, neboť Pešán již s předstihem avizoval záměr vytěžovat klatovského rodáka ve všech herních situacích včetně přesilovek a oslabení.

"Uvidíme, jak to všechno půjde. Když se mi nepovede jeden trénink nebo zápas, můžu taky klidně skočit na tribuně. Trenérovy plány nejsou žádnou zárukou. Musím se snažit," řekl Jiříček novinářům. "Chceme vyhrát každý zápas a každou třetinu, takže musím odmakat každý trénink, každý zápas a každou minutu, co jsem tady. Každé chvíle tady si budu moc vážit a doufám, že to všechno dobře dopadne," přál si.

Důvěry trenéra Pešána si váží. "Je to ale samozřejmě i určitý tlak, není to jen tak, ale musím se s tím vyrovnat. Doufám, že ten tlak ustojím a vše zvládnu," věřil Jiříček, jenž počítal dopředu i s tím, že se bude muset vypořádat s nervozitou. "Nervózní bývám, ale snažím se s tím pracovat. A myslím, že když je člověk malinko nervózní, je to prospěšné, protože pak podá maximální výkon," uvedl.

Co se od něho očekává, věděl částečně s předstihem díky tomu, že u reprezentace působí dvě velké postavy plzeňského hokeje Martin Straka a Jaroslav Špaček. "Jsou tady plzeňští trenéři, což je super. Takže trošku něco vím, ale teprve uvidíme, co přinesou další dny," řekl Jiříček, pro něhož je olympijský vítěz z Nagana Špaček velkým vzorem. "Je to někdo, kdo má spoustu zkušenost, takže doufám, že mi nějaké předá," podotkl.

Trenéři připustili, že úvodní dva turnaje EHT vyhradí převážně hráčům působícím v Evropě, kteří by mohli zabojovat o účast na olympijském turnaji v Pekingu. "Zatím to tak nevnímám, že bych se mohl prát o olympiádu, ale i bez ohledu na to se budu snažit tady odevzdat maximum a uvidíme, co se všechno stane," řekl Jiříček.

Přednedávnem vyšly v zámoří první žebříčky s výhledem k draftu v příštím roce. A Jiříček může podle všeho pomýšlet dost vysoko. "Snažím se to nesledovat. Samozřejmě na mě vždy někde něco vyběhne, ale není to tak, že si vyhledávám nějaké žebříčky nebo něco podobného," ujistil Jiříček.

Vytoužené působiště v NHL nemá. "Spousta hráčů má asi oblíbený klub, ale já ne," pousmál se. "Já jsem rád za úplně každého Čecha, který se do NHL dostane. A budu chtít být jedním z nich. Ale klub si vážně nechci vybírat. Nechám se překvapit, zda po mně vůbec někdo sáhne," vysvětlil.

S týmem Škody má za sebou tři velmi těsné porážky před pauzou, přesto zůstala Plzeň na lichotivém pátém místě. "Máme za sebou lepší i horší zápasy. Myslím, že se můžeme ještě zvednout, ale vcelku nám to klape," řekl.

Také loni si na Karjale zahrál, když si odbyl debut v duelu s Ruskem. "Myslím, že za tu dobu jsem se posunul docela dost, ale věřím, že díky tomu turnaji se posunu ještě dál." Jedním dechem ale dodal, že má stále na čem pracovat. "Určitě na obraně, bruslení, ale i celkově na všech dovednostech, protože opakování je matka moudrosti. A tohoto hesla se držím," řekl Jiříček.