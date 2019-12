Benešovská nemocnice se začne vracet do běžného provozu

Vjezd do areálu benešovské nemocnice, jejíž provoz ochromil 11. prosince 2019 počítačový kryptovirus, který napadl nemocniční počítačový systém.

Vjezd do areálu benešovské nemocnice, jejíž provoz ochromil 11. prosince 2019 počítačový kryptovirus, který napadl nemocniční počítačový systém. ČTK/Kholl Jan

Benešov - Benešovská nemocnice se po útoku počítačovým virem začne vracet do běžného provozu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dnes dovolil a doporučil začít s obnovou nemocničního IT systému. Pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace, skončí v pondělí nucené omezení provozu a spolupráce se záchranáři, kteří převážejí pacienty do jiných zdravotnických zařízení.

Provoz nemocnice ochromil v noci na středu kryptovirus, který napadl její počítačový systém. Zařízení, v němž je kolem 200 pacientů, funguje v omezeném režimu. Nelze spustit přístroje včetně počítačové sítě, plánované operace byly zrušené. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) není nikdo ohrožen na životě. Kvůli omezenému režimu bylo několik lidí přesunuto do jiných nemocnic. Šlo o pacienty z jednotky intenzivní péče a ARO, jejichž léčba je vázána na odborná vyšetření.

Mluvčí NÚKIB Radek Holý potvrdil, že nemocniční systém napadl kryptovirus, který data zašifruje. Je typu ransomware, což znamená, že útočník za dešifrování požaduje výkupné či výpalné. "Byly totiž objeveny indicie k tomu, že pro dešifrování máme někoho kontaktovat. Ještě tam nepadlo nic o nějakých částkách, ale jako ransomware se to jeví," uvedl Holý. Hejtmanka na dotaz, zda bylo po benešovské nemocnici žádáno výkupné, nechtěla odpovědět s poukazem na to, že se věcí zabývají kriminalisté.

Specialisté chod systému zatím nemohli obnovit, čekali na povolení NÚKIB, které nyní dostali. "Může se tak začít s výstavbou nových serverů, instalací nové firewallové ochrany, cíleného antiviru, tří nových serverů a s přeinstalováním celkem 600 dalších stanic," uvedla Pokorná Jermanová.

"Následovat bude postupně spuštění a obnova zálohových dat do NISu, PACS serverů," dodala.

Ostatní krajské nemocnice nezaznamenaly nadměrný nápor pacientů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) je připraven kraji poskytnout zázemí ve fakultních nemocnicích, podle Pokorné Jermanové to není třeba.

Policie případ vyšetřuje jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Podle hejtmanky při incidentu neunikla žádná data a zabezpečení krajských nemocnic je v pořádku. "Je předčasné dělat nějaké závěry. Budu žádat odborníky, aby nám udělali analýzu, abychom se z toho poučili," řekla. Nemocnice podle ní zareagovala správně a její krizový plán je dobře nastavený.