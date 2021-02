Benešová v debatě hájila vládní opatření, Feri vládě vyčetl chaos

Praha - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v dnešním pořadu Otázky Václava Moravce hájila způsob přijetí a vyhlášení opatření, která v pátek večer schválila vláda. Podle ní bylo zapotřebí rychle reagovat na radikální zvrat v epidemické situaci. Opoziční poslanec Dominik Feri (TOP 09) vládě v debatě České televize vyčetl, že kabinet Andreje Babiše (ANO) vytváří chaos, paniku a stres, a to i svou komunikací přes média.

Benešová obhajovala to, že některá z opatření přijatých v pátek v noci začala být účinná už v sobotu ráno. "Chtěli bychom to samozřejmě říct občanům dřív," řekla. Situace se ale podle ní mění ze dne na den. "Ten vir je naprosto nepředvídatelný, nikdo si s ním neví rady. Není to jednoduché, zasedáme i dvakrát denně. Nikdo by si nepočínal lépe. Jestli ano, tak mi ho ukažte," uvedla.

"Ať vláda klidně jedná i třikrát denně, ale ať po každém tom jednání není tisková konference, kde se něco naznačí, něco se řekne: možná zavřeme, možná omezíme. To se dělo celý tento týden a to je to, co vytváří další chaos," kontroval Feri. "Kdyby byl duben 2020, tak takový chaos ještě chápu, ale je únor 2021," poznamenal.

Benešové Feri v této souvislosti doporučil, aby "kdykoliv, když se pan (ministr vnitra za ČSSD Jan) Hamáček nebo pan předseda vlády zvedne ze židle, aby ho chytla za sako a řekla: ne, na tiskovku nepůjdeš".

Ministryně hájila dobu potřebnou k vydání nového opatření i tím, že vláda je opatrná, protože je teď "módní záležitostí" vše podrobovat přezkumu u Ústavního soudu. "Je to módní z toho důvodu, že dáváte navrhovatelům možnost úspěšně se jejich práva dovolat," reagoval Feri.

Benešová věří, že většina lidí bude přijatá opatření dodržovat, i když připustila, že část lidí to dělat nebude a "budou provokovat a budou se tomu vysmívat". Podle Feriho lidé opatření nedodržují, protože vládě nevěří. "Smírný vztah mezi občany a vládou se rozpadl, lidé odstupují od společenské smlouvy," podotkl.