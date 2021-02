Benešová podala stížnost ve prospěch muže, který ukradl pět housek

Praha/Brno - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) podala k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona v případu muže, který v Brně v době nouzového stavu ukradl v obchodním domě pět kusů pečiva. Krajský soud jej za to poslal pravomocně na 1,5 roku do vězení, muži přitížilo to, že krádež spáchal právě za nouzového stavu. Podle Benešové byl ale čin nesprávně přísněji kvalifikován. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na webu ministerstva.

Pětadvacetiletý Lukáš Kalina podle obžaloby ukradl pečivo loni 2. dubna, šlo o pět bulek pizza, přičemž jeden kus stál 12,5 Kč. Pečivo vložil do tašky a prošel bez zaplacení pokladnou, poté jej zadržela ostraha. Muž žil na ulici, ke krádeži se přiznal. V minulosti byl za obdobný trestný čin třikrát souzený a v době spáchání nového trestného činu byl v podmínce.

Brněnský městský soud jej za krádež pečiva poslal na začátku května do vězení na dva roky, muž se proti rozsudku odvolal. Krajský soud mu následně pravomocně trest snížil na 1,5 roku vězení. Muži přitížilo to, že čin spáchal v době nouzového stavu, kdy jsou sazby přísnější. Obhajoba namítala, že muž nekradl roušky ani dezinfekci, měl jen hlad a jednal z existenčních důvodů.

Benešová ve stížnosti uvedla, že podle ní soudy obou stupňů skutek kladený muži za vinu nesprávně kvalifikovaly. "Smyslem a účelem ustanovení ... zákoníku totiž podle mého názoru není postihovat zvýšenou trestní sazbou všechny krádeže, k nimž dojde v době vyhlášení nouzového stavu, ale pouze takové krádeže, které se vyznačují vyšší mírou společenské škodlivosti s ohledem na jejich bližší souvislost s nouzovým stavem," uvedla Benešová. Nejvyššímu soudu navrhla, aby rozsudky obou soudů nižších instancí zrušil a věc vrátil k projednání zpět k městskému soudu.

Muž byl jeden z prvních, kterému soudy za drobnou krádež uložily trest vězení kvůli tomu, že ji spáchal v době nouzového stavu. Například na konci loňského července poslal brněnský krajský soud na 26 měsíců do vězení muže za krádež salámu a krabicového vína.