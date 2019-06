Benešová nevidí důvod nevěřit Babišovi ve sporu s EK

Praha - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nevidí důvod nevěřit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ve sporu s Evropskou komisí ve věci údajného střetu zájmů. Babiš splnil zákonné požadavky na vyřešení problému, když převedl holding Agrofert do svěřenských fondů, uvedla ministryně v pořadu Partie televize Prima. Nechtěla také předjímat, zda Česko bude muset vracet do evropského rozpočtu zhruba 450 milionů korun vyplacených Agrofertu na dotacích, jak doporučuje návrh auditní zprávy EK, který unikl do médií.

Podle Benešové je předčasné mluvit o možných škodách způsobených neoprávněným vyplácením dotací, protože zatím neexistuje konečné stanovisko EK. "Já bych počkala na konečný závěr. Sama vím, že jeden soud řekne toto a druhý řekne opak, i Evropská unie může mít závěry různé," řekla. Europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nicméně namítl, že na rozdíl od různých soudů, které mohou mít různý názor, je rozhodnutí v případě auditu záležitostí pouze Evropské komise.

Pospíšil v pořadu také apeloval na vládu, aby českou reakci na stanovisko EK nepřipravovali ministři nominovaní do vlády hnutím ANO. Podle něj hrozí riziko, že by nezastupovali zájmy Česka, ale zájmy Babiše a Agrofertu. Benešová se k tomuto požadavku zatím nechtěla vyjadřovat. "Uvidíme, jak se na vládě domluvíme," řekla.

Podle návrhu zprávy EK je Babiš po dobu svého vládního angažmá ve střetu zájmů kvůli vyplácení dotací pro Agrofert. Kvůli tomu dokument navrhuje vracení části dotací vyplacených Agrofertu, celkem by to mělo být 450 milionů korun. Návrh zprávy je v angličtině a české úřady budou zhruba měsíc čekat na český překlad, poté budou mít dva měsíce na odpověď. Poté komise zveřejní konečné stanovisko.

Babiš opakovaně odmítl, že by byl ve střetu zájmů nebo porušoval evropské či české právo. Podle něj Česko žádné peníze vracet nebude.