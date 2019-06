Benešová hájila pozdější účinnost zákona o státních zástupcích

Praha - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dnes hájila vládní návrh na zavedení účinnosti připravovaného zákona o státním zastupitelství až od roku 2022. Podle ministerstva se tím prodlužuje doba, po kterou ve funkci zůstanou nynější vedoucí státní zástupci. Benešová také uvedla, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se po začátku účinnosti novely už nebude moci ucházet o další funkční období. Opozice návrh Benešové kritizuje, podle ní pozdější účinnost znamená, že by nynější kabinet mohl snáz vedoucí státní zástupce vyměnit.

Vládní novela počítá s tím, že vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kárného soudu. Podle opozice ale účinnost od roku 2022 znamená, že by současný kabinet mohl vedoucí státní zástupce odvolat ještě podle dosavadních pravidel, které rozhodnutí soudu nevyžadují. Chtějí proto, aby novela začala platit bezodkladně. Jakub Michálek (Piráti) dnes prohlásil, že opoziční strany svůj alternativní návrh zákona o státním zastupitelství chtějí schválit ve zrychleném řízení, aby mohl nabýt účinnosti ještě letos.

Účinnost zákona od roku 2022 kritizoval dnes také ředitel české odbočky organizace Transparency International David Ondráčka. "Rok 2022 je výsměch, musí to být brzo. Jinak současná vládní garnitura může P. Zemana později vyhodit, dát tam svého člověka (buď kompetentního, nebo zastavovače), ten bude prakticky neodvolatelný," napsal na twitteru.

Benešová dnes tvrzení, že chce současný kabinet vedoucí státní zástupce měnit, odmítla. "Já jsem dala velkorysou lhůtu (účinnosti nového zákona) 2022 a dala jsem veřejný příslib, že nebudu zasahovat do soustavy (státních zástupců)," řekla.

Podle náměstka ministryně Jeronýma Tejce Sněmovna může účinnost zkrátit, podle něj to ale bude znamenat, že nynější nejvyšší státní zástupce a vrchní státní zástupci rychleji opustí své funkce. Benešová také řekla, že Zeman se po účinnosti novely už nebude moci o funkci ucházet. "Bude to muset být někdo nový," řekla. Vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištván by podle ní ve funkcích pokračovat mohli, ovšem museli by si vyměnit státní zastupitelství, na kterých působí, tedy pražské a olomoucké.

Opozice dnes také kritizovala navržený způsob výběru nových vedoucích státních zástupců. Upozornila na to, že tři z pěti členů výběrové komise určí ministerstvo spravedlnosti, to tak podle opozice bude mít rozhodující vliv na konečný výběr. Benešová to odmítla, podle ní žádné ovlivnění ze strany ministerstva nehrozí, protože jeden ze tří členů komise, které úřad navrhne, bude muset být nezávislý soudce.