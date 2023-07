Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle ve Velehradě vynesl 805.000 Kč

Velehrad (Uherskohradišťsko) - Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku dnes vynesl 805.000 korun. Koncert je tradičně jedním z hlavních bodů programu prvního dne velehradských cyrilometodějských slavností. Přenášela ho Česká televize i Český rozhlas a lidé mohli posílat dárcovské textové zprávy. Výsledná částka může podle pořadatelů ještě vzrůst, lidé mohou dárcovské zprávy posílat i ve středu do skončení Dnů lidí dobré vůle. Loni koncert vynesl 1,1 milionu korun.

Výtěžek koncertu letos poputuje na Konto lidí dobré vůle. Peníze dostane sbírka Charity ČR určená dětem v nouzi, Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa, který pomáhá onkologicky nemocným pacientům, také sbírka iniciovaná poutním domem Stojanov pro Církevní dětský domov Emanuel. "Koncert chce poděkovat všem lidem dobré vůle, kteří pomáhají druhým lidem v naší zemi. A nejen děkovat, ale cestou dobrého příkladu povzbudit i další pro pomoc bližním," uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Na koncertě na nádvoří před velehradskou bazilikou vystoupil Jiří Pavlica s Hradišťanem, Michal Hrůza, Petra Janů, slovenská zpěvačka Sima Magušinová nebo zpěvačka Thabata Oliverová z Brazílie. Zahrála také zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, představily se pěvecké sbory Stojanova gymnázia Velehrad, Akademický sbor Žerotín a Slovácký orchestr mladých.

Letošní ročník velehradských cyrilometodějských slavností připomíná sto let od úmrtí olomouckého arcibiskupa a politika Antonína Cyrila Stojana (1851 až 1923). "Stojan je inspirací v tom, že se na něj obraceli lidé, kteří něco potřebovali a on se snažil to nedramatizovat a snažil se jim pomoct. V tom pro nás může být inspirací," uvedl administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík. Poctu Stojanovi vzdaly dechové hudby Bojané z Dolních Bojanovic, Šarovec z Hluku a Staroměstská kapela. Lidé mohli vidět také orelské prapory. V závěru koncertu zazněla premiéra písně věnovaná Stojanovi, autory jsou Jiří Pavlica a Renata Putzlacher.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že Velehrad je symbolem vztahu k minulosti, jsou s ním spojeny počátky vzdělanosti, kultury a víry. Velehrad podle něj není jen symbol, ale živé místo. Dny lidí dobré vůle jsou protilátkou proti špatné náladě, beznaději a bezmoci, uvedl. "Můžeme bojovat slušností a pozorností proti nenávisti a agresivitě, kde jinde bychom si to měli připomínat než na Velehradě," uvedl Fiala.

Cyrilometodějské slavnosti ve Velehradě patří k největším církevním akcím v zemi. Každoročně se konají 4. a 5. července. Na Velehrad dnes podle pořadatelů dorazilo kolem 15.000 lidí. Dny lidí dobré vůle vyvrcholí ve středu slavnostní poutní mší.

Představitelé církve požehnali plastice Stojanovo otcovské srdce

Administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík dnes ve Velehradě na Uherskohradišťsku požehnal uměleckému artefaktu Stojanovo otcovské srdce. Letošní ročník velehradských Dnů lidí dobré vůle připomíná sto let od úmrtí olomouckého arcibiskupa a politika Antonína Cyrila Stojana (1851 až 1923). Plastika Stojanovo otcovské srdce je umístěna v královské kapli velehradské baziliky, kde je Stojan pohřben. Autorem díla je sochař Otmar Oliva.

"Inspiroval mě Stojanův život. Zajímavé je, že každá arcidiecéze dostane takového pastýře, jakého zrovna v ten čas potřebuje, v tom je obrovská spravedlnost," řekl dnes novinářům Oliva, který na díle pracoval rok.

Iniciátorem vzniku díla byla Matice velehradská. "Stojanovo otcovské srdce je umělecký artefakt, který vyjadřuje jeho štědrost. Nese nápis: Mám, co jsem dal druhým. Znázorňuje srdce, které se rozdává, doslova je trháno," uvedl Petr Hudec z Matice velehradské. "Umělecké dílo není kompletní, chybí v něm relikviářová skříň a my doufáme, že jednou bude doplněna ostatky Antonína Cyrila Stojana, pakliže bude blahořečen," uvedl Hudec.

Stojan stavěl kostely, zakládal knihovny, pomáhal hasičům, organizoval poutě, je považován za obnovitele Svatého Hostýna, sbližovatele západních a východních křesťanů i organizátora velehradských sjezdů. Byl také aktivním politikem, poslancem a senátorem. Nazývaný byl "tatíček Stojan".

Stojana na Velehradě připomene také výstava, na programu bylo i autorské čtení herce Igora Bareše. Hudebník Jiří Pavlica uvede na večerním benefičním koncertu Večer lidí dobré vůle ve světové premiéře píseň věnovanou Stojanovi.

Velehradské cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, konají se tradičně 4. a 5. července a připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Běžně se jich účastní kolem 30.000 lidí.

Návštěvníci velehradských slavností se zapojili do ručního přepisování bible

Návštěvníci velehradských cyrilometodějských slavností se dnes zapojili do ručního přepisování bible. Takzvaný Velehradský rukopis vzniká již téměř 20 let, dosud byla přepsána větší část Starého zákona a celý Nový zákon. V letošním roce bychom rádi dokončili knihu Jozue, sdělila dnes ČTK Petra Číhalová z Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje.

"V minulých letech jsme přepisovali knihy Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 7667 zájemců. V roce 2022 to bylo 144 dospělých a 12 dětí, kteří společně dopsali knihy Soudců a část knihy Jozue," uvedla Číhalová.

"V letošním roce bychom rádi dokončili knihu Jozue. Pro děti jsou pak připravena témata textů k výtvarnému zpracování, které doplní přepsané texty,“ doplnila Číhalová. Lidé vždy opíšou připravený úsek, jde většinou o tři nebo čtyři verše. Arch papíru je poté založen a kniha bude svázána. Účastníci dostávají pamětní list s označeným úryvkem, v budoucnu ho budou moci v knize najít.

Do přepisování se dnes zapojila i patnáctiletá Markéta z Velehradu. "Poprvé jsem kousek bible přepisovala loni," řekla ČTK. Cyrilometodějské slavnosti navštěvuje od dětství.

Do přepisování bible se mohou lidé zapojit dnes do 20:00, také ve středu od 08:00 do 12:00. Zájemci mohou nahlédnout i do dříve přepsaných knih.

Do Velehradu dorazilo několik pěších poutníků, také cyklopoutníci ze Soluně

Národní pouť na Velehrad láká řadu poutníků, kteří přicházejí individuálně, po menších i větších skupinách, také cyklopoutníky. Dnes na Velehrad na Uherskohradišťsku dorazily tři desítky cyklopoutníků, kteří se 18. června vydali na 1800 kilometrů dlouhou jízdu ze Soluně po stopách sv. Cyrila a Metoděje. Cílem byl Velehrad a Dny lidí dobré vůle. Dálkovou poutí cyklisté oslavili 1160. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

"Bylo nás 34 účastníků. Byla to výzva, nikdo nejsme profesionální cyklisté, ne všichni mají dobrou fyzickou kondici. Musíte strávit horko, vítr, déšť," řekl dnes ČTK po příjezdu organizátor Vít Tomaštík. Cyklopoutníci ujeli denně 100 až 150 kilometrů. "Několik etap bylo náročných, hodně času jsme strávili na poměrně rušných komunikacích, bylo i několik pádů," uvedl Tomaštík.

Nejmladšímu účastníkovi bylo 21 let, nejstaršímu 76. Cestu absolvovalo osm žen. Cyklopoutníci pocházejí z různých koutů země. Pouť začala 16. června mší ve velehradské bazilice, poté poutníci odjeli autobusem do Soluně, odkud pokračovali na kole.

Cesta měla i duchovní rozměr, poutníci navštívili významné lokality spojené s cyrilometodějskou kulturní tradicí, jako jsou Ochrid a Skopje v Makedonii, Bělehrad a Novi Sad v Srbsku, Pécs a Zalavár v Maďarsku nebo Nitra a Kopčany na Slovensku. Při jízdě propagovali Cyrilometodějskou stezku – Kulturní stezku Rady Evropy, která spojuje významná místa spojená s cyrilometodějským odkazem. Cyklopoutníci putovali v minulých letech například do portugalského poutního místa Fátima či do Říma, příští rok mají v plánu cestu z Velehradu do Turína a následující rok z Turína do Říma.

Do Velehradu dnes dorazilo také několik pěších poutníků, někteří se zúčastnili poutě ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn do Velehradu. Absolvovala ji také sedmdesátnice Františka Prášilová z farnosti Svatý Kopeček, pouť šla podesáté. Trasa byla rozdělena do několika etap, poutníci vyšli ze Svatého Kopečka 30. června, trasa je dlouhá přes 110 kilometrů. Před Velehradem se poutníci spojili se skupinou, která šla pouť ze Svatého Antonínku, na Velehrad tak společně dorazilo asi 130 poutníků všech věkových kategorií. Národní pouť je podle Prášilové výjimečná událost. "Národní pouť je vlastenecká, to když slyšíte zvony a proudí to na pódium, to mají lidé husí kůži," uvedla Prášilová. "Je krásné, že se tradice opakuje, že se na sebe lidé těší, nikdo je nenutí jít jak do prvomájových průvodů," uvedla Prášilová.

Velehradské Dny lidí dobré vůle začaly dnes, vyvrcholí ve středu poutní mší na prostranství před velehradskou bazilikou. Česká republika bude slavit státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, velehradské cyrilometodějské slavnosti na jejich odkaz poukazují. Patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, běžně se jich účastní několik desítek tisíc lidí. Hlavním celebrantem slavnostní poutní mše bude arcibiskup a apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo. Kazatelem bude administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.